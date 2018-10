Apple Watch Series 4: Zeitumstellung in Australien führt zu ständigen Abstürzen

Schon seit vielen Jahren führt die Zeitumstellung von Sommer- auf Winterzeit zu Problemen bei Apple-Produkten. Zum Beispiel kam es durch Fehler in iOS 4 im Jahr 2010 dazu, dass der Wecker die Nutzerschaft erst eine Stunde zu spät aus den Federn holte. 2011 und 2012 kam es ebenfalls zu Schwierigkeiten. 2017 stürzte die Apple Watch eine Woche nach der Zeitumstellung reproduzierbar ab, wenn der Nutzer Siri nach dem Wetter fragte.Auch in diesem Jahr gibt es erneut Probleme : In Australien wurde gerade die Zeit von Sommer- auf Winterzeit umgestellt und offenbar hat sich ein Fehler im Infograph-Modular-Zifferblatt eingeschlichen: Ist dieses Watch-Face aktiv und zeigt den Pulsfrequenz-Verlauf an, startet die Apple Watch Series 4 in Endlosschleife neu. Das Infograph-Modular-Zifferblatt steht nur auf der neuen Series 4 zur Verfügung, ältere Modelle sind daher nicht betroffen. Da wohl Apple mit einer festen Zeitskala bei der Pulsfrequenz-Anzeige arbeitet, die Tage bei der Zeitumstellung aber 23 oder 25 Stunden haben, kommt es offenbar zu Problemen.Der Fehler lässt sich glücklicherweise beheben, indem man in der Watch-App auf dem iPhone entweder ein anderes Zifferblatt oder eine andere Komplikation beim Infograph-Modular-Watch-Face einstellt – danach funktioniert die Apple-Uhr wieder wie gewohnt. Betroffene sollten schnellstmöglich ein anderes Zifferblatt einstellen, da die Uhr sich ansonsten durch die kontinuierlichen Neustarts sehr erwärmt, besonders wenn diese mit dem Ladegerät verbunden ist.Am 28. Oktober werden in Deutschland die Uhren von Sommer- auf Winterzeit umgestellt. Es ist noch unklar, ob Apple bis dahin ein Update für watchOS 5 herausbringen oder ob es auch in Deutschland zu den Problemen kommen wird. Ist kein Update erschienen, sollten alle Nutzer einer Series 4 am besagten Datum vorsichtshalber nicht die Pulsfrequenz-Komplikation auf dem Infograph-Modular-Zifferblatt verwenden.