Apple Swift Playgrounds 2.0 erschienen

Apple hat soeben die zweite Version von Swift Playgrounds für iPad veröffentlicht, mit dem Interessierte spielerisch an das Entwickeln von Software herangeführt werden. Swift Playgrounds erfordert keine Programmierungsvorkenntnisse, sondern richtet sich explizit an völlige Einsteiger. Mittels Puzzlen, simplem Beispielcode und einfachen Tutorials werden die Grundlagen der Software-Entwicklung erklärt. Die meisten Beispiele finden in 3D-Welten statt, die anschaulich verdeutlichen, welche Auswirkungen Änderungen am Programmier-Code haben.Neu in Swift Playgrounds 2.0 sind Benachrichtigungen, sobald neues Beispielmaterial verfügbar ist - erstmals können auch Dritthersteller Playgrounds anbieten und Nutzern über eine Galerie zur Verfügung stellen. Ferner werden Roboter von IBM (TJBot) und von Mekamon unterstützt.Swift Playgrounds kann kostenlos im App Store heruntergeladen werden - vorausgesetzt wird ein iPad mit iOS 10.3. Eine Version für Mac oder iPhone steht nicht zur Verfügung.