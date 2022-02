Apple Refurbished Store: Erstmals mit vergünstigten iPhones bestückt

Das iPhone 11 und 12 generalüberholt bei Apple

Die sonstigen Angebote für Mac & weitere Produkte

Seit vielen Jahren gibt es zwar die Möglichkeit, anstatt eines neuen iPhones eine generalüberholte Variante zu erwerben, dies allerdings nicht über Apples Refurbished Store. Die Telekom sowie Drittanbieter verkaufen auch hierzulande instandgesetzte Geräte, Apple jedoch nur in den USA und eben nicht in Europa. Dies hat sich nun geändert, denn ab sofort finden sich im offiziellen Refurbished Stor e auch zahlreiche Varianten des iPhones. Auf generalüberholte iPhones der aktuellen Modellgeneration muss man zwar noch verzichten, wer sich für ein iPhone 11 Pro oder 12 interessiert, erhält hingegen zahlreiche Angebote.Der Rabatt bewegt sich im üblichen Rahmen, normalerweise gewährt Apple 15 Prozent auf den Neupreis. Gerade bei älteren Hardware-Generationen sollte man sich daher gut überlegen, ob das Angebot wirklich attraktiv ist. Beispielsweise kostet ein iPhone 11 Pro mit 512 GB 1139 Euro . Das sind zwar 360 Euro weniger als ein iPhone 13 Pro mit selbiger Ausstattung – aber eben für mehr als zwei Jahre alte Hardware. Auch im Vergleich zum iPhone 12 Pro (siehe unten) handelt es sich um ein schlechtes Angebot.Im Falle des iPhone 12 mini beginnen die Preise bei 579 Euro , Käufer erhalten dafür die Ausführung mit 64 GB. Sollen es stattdessen 128 GB sein, veranschlagt Apple 619 Euro . Das reguläre iPhone 12 mit 64 GB kostet mindestens 679 Euro , was einem Rabatt von 110 Euro im Vergleich zum aktuellen Neupreis im Apple Online Store entspricht. Verschiedene Farbvarianten mit 128 GB stehen ebenfalls zur Verfügung, dies zum Preis von 709 Euro . Interessiert man sich hingegen eher für die Pro-Variante, ruft Apple für 128 GB Speicherkapazität 859 Euro und somit 170 Euro weniger als im normalen Store auf. Für ein iPhone 12 Pro mit 128 GB werden 1159 Euro fällig – dies lässt das oben angeführte Angebot für ein iPhone 11 Pro erst recht lächerlich erscheinen.Wer nach M1-basierten Macs Ausschau hält, findet einen großen Schwung an Konfigurationen vor. Beispielsweise kostet der iMac 24" im Refurbished Store 1419 Euro , was 250 Euro Preisnachlass entspricht. Allerdings: Es muss dann entweder das grüne Gehäuse oder die Ausführung in Rosé sein. Für ein MacBook Air M1 möchte Apple mindestens 959 Euro erhalten, das MacBook Pro M1 mit 13"-Display beginnt bei 1229 Euro . Noch nicht verfügbar ist das MacBook Pro 2021 mit M1 Pro oder M1 Max.