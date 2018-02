Apple Park: Durchschnittsmitarbeiter kann sich trotz hohen Gehalts keine nahe Wohnung leisten

188.000 Dollar Gehalt pro Jahr reichen nicht für Immobilie

Selbes Problem bei anderen IT-Firmen

Mehrere Tausend Mitarbeiter sollen nach dem abgeschlossenen Umzug im neuen Apple-Hauptgebäude, dem Apple Park am Rande Cupertinos, arbeiten. Die Nachfrage nach Immobilien in der Gegend explodiert gerade und entsprechend gehen auch die Häuserpreise durch die Decke. Das Immobilienunternehmen Openlistings hat nun eine Studie veröffentlicht, der zufolge selbst die sehr hohen Durchschnittsgehälter für Entwickler im Apple Park in aller Regel nicht ausreichen, um eine Wohnung in der Nähe zu erwerben.Für die Studie ermittelten die Autoren den Durchschnittspreis einer Immobilie, die innerhalb eines 20-Minuten-Fahrzeit-Radius rund um den Apple Park liegen. Dieser beträgt in Cupertino und Umgebung inzwischen stolze 1,16 Millionen US-Dollar. Das Durchschnittsgehalt eines Entwicklers bei Apple beträgt den Angaben zufolge 188.000 Dollar pro Jahr. Der monatliche Abtrag für eine Hypothek samt Steuern wird mit 5.211 Dollar pro Monat bemessen, also fast genau einem Drittel des Monatsgehaltes. Einen so hohen Anteil allein für die Hausfinanzierung abgeben zu müssen, ist der Studie zufolge viel zu viel; das Maximum wäre bei höchstens 26 Prozent des Monatsgehalts.Die Folgen lassen sich bereits beobachten: Eine sehr hohe Anzahl von Mitarbeitern lebt im nahen San Francisco. Apple hat aus diesem Grund schon einen kostenlosen Shuttleservice für Angestellte eingeführt, welcher aber trotzdem zu längeren An- und Abfahrtszeiten führt. Vorigen Monat wurde darüber hinaus bekannt, dass diese Shuttles öfter Ziel von Angriffen mit Gummigeschossen werden, sodass die Gefährte mitunter unbekannte Umwege fahren müssen, die noch länger dauern (MTN berichtete: ).Apple stellt mit dem Immobilienproblem am Hauptsitz aber keineswegs einen Einzelfall dar. In allen Städten mit angesiedelten großen Tech-Unternehmen gehen die Häuserpreise nach oben. Bei Google in Mountain View sind sie sogar höher als in Cupertino, allerdings liegt auch das Durchschnittsgehalt etwas höher, sodass insgesamt eine errechnete Belastung von 32 Prozent des Monatsgehalts herauskommt - was ebenfalls deutlich über der Belastbarkeitsgrenze liegt. Noch mehr vom Gehalt abgeben müssen Angestellte bei Hulu (44 %), Tinder (40 %) oder Honest Company (37 %), wenn sie in der Nähe ihres Arbeitgebers wohnen möchten. Die drei Unternehmen sind alle in Los Angeles angesiedelt. Apple liegt in der Untersuchung aber bereits auf Platz 4 als erstes Unternehmen außerhalb der Metropole LA.Weiterführende Links: