Apple ID-Website für Linux-Browser nicht erreichbar: Rätselraten über Ursache

Kein Anschluss unter diesem Linux-Browser

Apple-Kunden, die via Linux auf ihre Apple ID-Informationen (appleid.apple.com) zugreifen möchten, sehen sich momentan einem großen Problem ausgesetzt. Offenbar blockiert Apple den Zugang für Linux-Browser zur gewünschten Seite. Statt des Seiteninhalts erscheint nur die Fehlermeldung „502 Bad Gateway“.Alexander Martin berichtete via Mastodon als erster von dem Fehler. Seinen Erkenntnissen zufolge verweigert Apples Website Browsern, die sich als „Linux-Browser“ identifizieren, den Zugriff auf den Bereich der Apple ID. Per Windows, BSD und sogar einer OS/2-UA funktioniere die Internetseite dagegen problemlos – selbstredend natürlich auch via macOS. Der Fehler lässt sich ebenso reproduzieren, indem über das Entwickler-Menü in Safari der String „Linux“ in den User Agent gesetzt wird.Was genau die „Bad Gateway“-Meldung unter Linux bewirkt, ist bislang unklar. Ebenso besteht keine Gewissheit darüber, ob Apple die Linux-Blockade absichtlich implementiert oder sich ein Bug eingeschlichen hat. Vielleicht fehlen auch schlicht entsprechende Whitelist-Einträge für das Open-Source-Betriebssystem, sodass Linux-Rechner an Apples Sicherheits-Check für unterstützte User Agents scheitern.Auf jeden Fall ist der Umstand ärgerlich etwa für iPhone-Anwender, die einen Linux-Computer als Hauptrechner nutzen. Apples ID-Seite gewährt unter anderem Änderungen an den vom jeweiligen Kunden hinterlegten Zahlungsinformationen, der Zwei-Faktor-Authentifizierung und anderen Account-Einstellungen.