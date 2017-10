Apple App Store vs. Google Play Store - Aktuelle Zahlen zu Downloads und Umsatz

Neue Rekorde bei Downloads und Umsatz

Play Store dominiert die Downloads

App Store dominiert den Umsatz

Im großen Konkurrenzkampf zwischen den beiden dominierenden Mobilplattformen Android und iOS kommt es nicht nur auf den Verkauf von Hardware an, also Smartphones und Tablets. Auch die Verbreitung und Umsatzgenerierung durch die entsprechende Software ist ein Gradmesser für den Erfolg der jeweiligen Ökosysteme. Während Apple den App Store seit Juli 2008 als Verkaufsplattform für iOS-Apps anbietet, folgte Google mit dem Play Store schon im Oktober des gleichen Jahres.Es folgte ein beispielloser Siegeszug der beiden Plattformen mit rasant wachsendem App-Angebot und Umsatzausschüttung an Entwickler. Sowohl in Sachen Download-Zahlen als auch beim Umsatz legen sie in diesem Jahr wieder ein ordentliches Plus hin. Eine aktuelle Studie von App Annie betrachtet die Entwicklung im dritten Quartal 2017 und misst dabei insgesamt 26 Milliarden Downloads. Das entspricht einem Wachstum von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Es sei an dieser Stelle bemerkt, dass der Wert lediglich neu bezogene Apps beinhaltet, keine Updates und keine Neuinstallationen. Beim Umsatz ist die Steigerung sogar noch größer: Um 28 Prozent wuchs er auf nun 17 Milliarden US-Dollar.Dabei verlaufen die Erfolgszahlen in beiden App-Ökonomien höchst unterschiedlich. Für die gesteigerten Download-Zahlen ist vor allem der Play Store verantwortlich. 18 Milliarden der insgesamt 26 Milliarden geladenen Apps entfallen auf die Android-Variante, mehr als doppelt so viel wie beim App Store. Der Vorsprung des Play Stores wuchs im Vergleich zum Vorjahr sogar von 115 auf 125 Prozent.Spiegelbildlich ist die Situation beim Umsatz. Apples App Store erwirtschaftete zwischen Juli und September etwa 11 Milliarden der insgesamt 17 Milliarden US-Dollar, fast doppelt so viel wie der Play Store. Auch hier ist der Abstand etwas gewachsen, nämlich von 90 Prozent vor einem Jahr auf jetzt 95 Prozent. Die Quintessenz ähnelt derjenigen beim Vergleich zwischen iPhones und Android-Smartphones: Apple liegt in absoluten Zahlen weit hinten, verdient zusammen mit den iOS-Entwicklern dabei aber deutlich mehr Geld.Ein weiteres Ergebnis der Studie beschäftigt sich übrigens mit der Zeit, welche die Kundschaft insgesamt mit den geladenen Apps verbrachte. Dieser Wert ist im Vergleich zum Vorjahresquartal sogar um 40 Prozent gestiegen. Insgesamt 300 Milliarden Stunden waren es im dritten Quartal dieses Jahres.Weiterführende Links: