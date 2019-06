Adobe Lightroom kehrt zurück in den Mac App Store

Viele bekannte Apps zurück im Mac App Store

Alternative für das eingestellte Aperture

Zuletzt bot Adobe im Jahr 2012 die Fotoverwaltung Lightroom im Mac App Store zum Kaufpreis von 149 Dollar an – seither steht das Programm nur außerhalb des Mac App Stores zur Verfügung. Nun kehrt die professionelle Applikation in den Mac App Store zurück – zur Miete. Eine Kaufoption besteht nicht mehr, Kunden können Lightroom für 10,49 Euro im Monat oder 129,99 Euro im Jahr mieten – inklusive 1 TB Adobe Cloud-Storage.Zusammen mit macOS Mojave überarbeitete Apple den Mac App Store – viele Firmen, die vormals dem Mac App Store den Rücken kehrten, bieten nun wieder Apps im Mac App Store an. So ist der bekannte FTP-Client Transmit seit einiger Zeit wieder verfügbar und auch der professionelle Texteditor BBEdit findet sich nun wieder im Mac App Store. Auch Microsoft bietet die komplette Office-Suite im Mac App Store zur Miete an.Im Jahr 2005 stellte Apple die professionelle Fotoverwaltung Aperture vor, welche von Anwendern weitgehend positiv aufgenommen wurde und über die Jahre eine große Nutzerschaft aufbauen konnte. Vor fast genau fünf Jahren kündigte Apple an, dass Aperture nicht mehr weiterentwickelt wird – Ende 2014 erschien dann das letzte Update für die Software. Im April 2019 gab Apple schließlich bekannt , dass macOS 10.14 Mojave die letzte macOS-Version ist, welche Aperture ausführen kann. Die Software ist nicht mehr kompatibel mit macOS 10.15 Catalina.Apple konnte anscheinend Adobe überzeugen, mit Lightroom wieder in den neuen Mac App Store zurückzukehren – der Zeitpunkt ist günstig, da im Herbst Aperture nicht mehr mit dem aktuellen macOS zusammenarbeiten wird. Somit steht zumindest eine Alternative im Mac App Store als Ersatz für das Apple-Programm bereit.