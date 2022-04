3D-Modelle mit dem iPhone erstellen: Epic kündigt "RealityScan" an (mit Video)

iPhone-App erstellt 3D-Modelle in hoher Qualität

iPhones sind extrem performant und verfügen über sehr leistungsfähige Kamerasysteme. Dank dieser und einiger weiterer Eigenschaften eignen sich die Smartphones aus Cupertino für weit mehr als nur Internet-Nutzung, E-Mail oder Spiele. Das stellt ab sofort auch Epic Games unter Beweis, trotz der anhaltenden juristischen Auseinandersetzung mit dem iPhone-Konzern. Das Unternehmen kündigte jetzt eine App namens RealityScan an, deren Betaversion sich bereits testen lässt - wenn man denn noch eine Einladung ergattern kann.RealityScan erzeugt aus Fotos, welche mit der iPhone-Kamera erstellt wurden, 3D-Modelle in hoher Qualität, heißt es in der Ankündigung . Die App entstand auf der Basis von Know-how des im vergangenen Jahr von Epic übernommenen Unternehmens CapturingReality sowie in Zusammenarbeit mit Quixel. Die fotogrammetrische Anwendung ist den Angaben von Epic zufolge in der Lage, Objekte und Szenen beliebiger Größe zu berechnen. Die Ergebnisse seien akkurater als bei anderen Apps, zudem arbeite RealityScan um ein Vielfaches schneller als die Programme von Mitbewerbern. Die Nutzer müssten sich außerdem nicht mit komplizierten und zeitaufwändigen technischen Abläufen auseinandersetzen, sondern im Prinzip lediglich die erforderliche Anzahl von Aufnahmen anfertigen. Alles Weitere erfolge automatisch.Da bei der Erstellung von 3D-Modellen einige Grundregeln zu befolgen sind, führt RealityScan den Nutzer durch die einzelnen Schritte. Dabei kommen unter anderem die AR-Fähigkeiten des iPhones zum Einsatz. Erforderlich sind mindestens 20 Aufnahmen des gewünschten Objekts aus verschiedenen Blickwinkeln. Der Hintergrund sollte möglichst ruhig sein, im Idealfall also einfarbig und ohne Strukturen. Hilfreich sind zudem gute Lichtverhältnisse ohne allzu hohe Kontraste. Sind alle benötigten Bilder angefertigt, erzeugt die App automatisch das 3D-Modell. Das Ergebnis lässt sich anschließend exportieren oder direkt zu Sketchfab hochladen, einer bekannten Plattform für die Veröffentlichung von 3D-, VR- und AR-Inhalten. Die mit RealityScan erzeugten dreidimensionalen Objekte können unter anderem bei der Entwicklung von Spielen oder für Anwendungen im Zusammenhang mit Virtueller oder Erweiterter Realität genutzt werden.Die Betaversion der App steht auf TestFlight zur Verfügung. Epic Games hat den Teilnehmerkreis allerdings auf 10.000 Nutzer beschränkt. Wer sich keine Einladung mehr sichern kann, weil das Maximum erreicht ist, muss allerdings nicht mehr allzu lange auf eine Version warten: RealityScan Early Access soll noch in diesem Frühjahr erscheinen, und zwar zunächst exklusiv für iOS. Besitzern von Android-Smartphones verlangt Epic etwas mehr Geduld ab, ihnen wird die 3D-Anwendung erst später in diesem Jahr zur Verfügung stehen. Den genauen Erscheinungstermin der finalen Version hat das Unternehmen noch nicht bekannt gegeben.