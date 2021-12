2021er MacBook Pro: Probleme mit dem SD-Karten-Steckplatz

Unabhängig vom Kartenhersteller

Software oder Hardwaremangel?

Apple stellte auf dem "Unleashed"-Event im Oktober die nächste Ausbaustufe des M1 vor: Zwar unterscheidet sich weder die Taktfrequenz noch die Kerne vom regulären M1, aber dafür bringt der M1 Pro und M1 Max gleich acht Performance-Kerne und, je nach Ausbaustufe, 14, 16, 24 oder gar 32 GPU-Kerne mit. Mit dem 2016er MacBook Pro strich Apple ein für manche Kunden wichtiges Feature: den eingebauten SD-Karten-Steckplatz. Doch mit den 2021er-Modellen bringt Apple diesen wieder zurück – aber nun kommen einige Problemberichte diesbezüglich auf.In Foren wie auch über Social Media berichten einige Nutzer, dass der SD-Karten-Slot häufig nicht funktioniert. Manche Kunden vermelden, dass SD-Karten bei der Hälfte der Versuche nicht erkannt werden oder zu einer Fehlermeldung im Finder führen. Auch passiert es diesen Meldungen nach wohl oft, dass es bis zu einer Minute dauert, bis die SD-Karte überhaupt erkannt wird. Wieder andere Betroffene berichten, dass zwar SD-Karten recht verlässlich erkannt werden, aber der Finder bei der Arbeit mit dem Speichermedium oftmals abstürzt.Noch konnte kein Muster ausgemacht werden: Bei manchen Nutzern funktionieren baugleiche Karten, welche bei anderen Kunden nicht erkannt werden. Manche vermelden, dass eine SD-Karte, welche über Wochen normal funktionierte, plötzlich nicht mehr vom MacBook Pro 2021 erkannt wird. In anderen Geräten oder in externen Kartenlesern funktionieren diese SD-Karten aber ganz normal – auch wenn das Lesegerät am neuen MacBook Pro angeschlossen ist.Der Hersteller der SD-Karte scheint wohl keinen Einfluss auf diese Problematik zu haben: Manche Kunden haben Probleme mit SD-Karten von Markenherstellern, bei anderen Kunden funktionieren hauptsächlich Karten von No-Name-Fertigern nicht.Diverse Nutzer hörten vom Apple-Support, dass ein zukünftiges Software-Update das Problem aus der Welt schaffen wird. Doch die aktuelle Vorabversion von macOS 12.1 scheint diesen Bug nicht zu beseitigen: Kunden, welche die Vorabversion installierten, hatten in den meisten Fällen weiterhin Probleme. Manche Käufer tauschten ihr MacBook Pro 2021 gegen ein Neues um – und bei manchen funktionierte der SD-Karten-Slot des Umtauschmodells wie gewünscht. Daher ist es aktuell komplett unklar, ob es sich um einen Hardwaremangel handelt oder ob Apple das Problem durch ein Software-Update aus der Welt schaffen kann. Offiziell äußerte sich der Konzern noch nicht zu diesen Schwierigkeiten.