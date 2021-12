2021– das Jahr in Google-Suchbegriffen, die wichtigsten Themen

Die Such-Charts für Deutschland

Weltweite Top-Begriffe 2021

2020 gab es einen ganz eindeutigen Spitzenreiter in den Suchmaschinen-Charts. In den meisten Ländern sowie in den weltweiten Charts stand "Coronavirus" bzw. die Schreibweise der jeweiligen Sprache an der ersten Stelle. Google hat nun den alljährlichen Rückblick veröffentlicht, aus dem hervorgeht, welche Themen die Internetgemeinde am meisten bewegte. Gleich vorweg: Corona ist in Deutschland zwar weiterhin auf dem Siegertreppchen, musste sich aber zwei anderen Begriffen geschlagen geben. Einmal mehr zeigte sich nämlich, dass "König Fußball" zumindest hierzulande alles andere in den Hintergrund rücken kann.Sieht man sich die Suchtrends für Deutschland in der Kategorie "Allgemein" an, so führt die EM 2021 vor der Bundestagswahl 2021, erst anschließend taucht Corona auf. Die Bundesliga sowie Olympia 2021 landen auf den Plätzen vier und fünf. Google schlüsselt außerdem auf, welche Schlagzeilen und Persönlichkeiten die Suchergebnisse am häufigsten ausspuckten:In Österreich stand ebenfalls die EM an der Spitze, dahinter reihen sich Corona und "alles gurgelt" ein. Dieser zunächst merkwürdig anmutende Begriff beschreibt die Kampagne, so viele Menschen wie möglich durch Gurgeltests auf das Coronavirus hin zu testen. Die nächsten beiden Ränge gehen an die Suchanfragen "Lockdown" sowie "Champions League".Das Dauerthema Corona ist nicht mehr unter den Top 5 zu sehen, lässt man Googles Statistik die weltweit häufigsten Anfragen auflisten . Dort bringt es dann tatsächlich "Australia vs India" auf die Spitzenposition – Cricket konnte also Fußball übertreffen, denn "Euro 2021" nimmt lediglich den fünften Platz ein. Dieses Abschneiden wird durch Rang 2 und 3 untermauert, "India vs. England" bezieht sich ebenfalls auf die hierzulande nicht ganz so verbreitete Sportart. Dahinter folgt IPL (die Indian Premier League, einmal mehr Cricket), Platz 4 nimmt die amerikanische NBA ein. Der am häufigsten gesuchte Athlet war hingegen ein Fußballer, nämlich Christian Eriksen.