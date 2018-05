20 Top-Apps im Sonderangebot - für iPhone, iPad und Mac

Wie immer gilt

iOS App Store

Awesome Voice Recorder PRO AVR – 5,49

HTML Egg - Webpage Creator – 1,09

palmEM Emergency Quick Reference Guide – 10,99

Star Wars Pinball – gratis

Mac App Store

Current Latency — gratis

Duplicate Finder — gratis

Musician Video Maker Pro – 5,49

Alle Star-Wars-Spiele, vom altehrwürdigen Star Wars - Knight of the Old Republic bis zu neueren Titeln, die wir in die Liste aufgenommen haben, sind zur Zeit im Angebot. Zudem ist einiges für medizinisch Interessierte dabei: Etwa ein umfangreicher Notfall-Guide für das mobile (sprich iOS-) Gerät, aber auch ein großes Kompendium für den Mac.: Die Preisrabatte sind in der Regel zeitlich befristet und gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels, können also im Verlauf des Wochenendes und erst recht ab der kommenden Woche enden. Hier der Überblick über die interessantesten Aktionen:statt 8,99 (ab iOS 9)Mit der Marketing-App können Influencer ihre Instagram-Accounts samt automatischer Posting-Funktionen verwalten.statt 7,99 Euro (ab iOS 9)AVR nimmt in erster Linie Sprache in verschiedenen Formaten auf. Dabei bietet die App allerlei Audiooptionen und welche zur Verwaltung der Sprachnotizen.statt 10,99 (ab iOS 8)Der Multiband-Audiofilter und Frequenz-Shifter manipuliert Sounds in Echtzeit. Das ermöglicht verzerrungsfreies Pitch-Shifting auf 27 Bändern.statt 9,99 € (ab iOS 11)CamToPlan misst Entfernungen und Flächen und verarbeitet sie zu Grundrissen. Die App arbeitet mit Augmented Reality und exportiert die Daten in diverse Formate.statt 6,99 € (ab iOS 8)Alle Kontakte diverser Cloud-Dienste wie Google Drive und Offline-Datensätzen lassen sich mit der App zusammenführen und verwalten.statt 3,49 (ab iOS 10)Nutzer können über den angeschlossenen Cloud-Server ihre Audio- und Videodateien in die meisten gängigen Formate umwandeln.statt 3,49 Euro (iOS 7+)Die 3D-Taschenreferenz für alle Haut- und Hautnervensymptome wird auch von Medizinern verwendet. Die 3D-Modelle sind interaktiv und lassen sich zoomen.statt 8,99 (ab iOS 8)Ein funktionsreicher HTML-Editor nach dem WYSIWYG-Prinzip: Benutzer können so Webseiten per Fingergesten erstellen.statt 3,49 (ab iOS 8)Der internationale Bilderbuch-Bestseller hat nun sein eigenes Rätselspiel für Kinder ab einem Alter von vier Jahren.statt 11,99 (ab iOS 9.3)Klimper lädt dazu ein, Akkordfolgen und so harmonische Kontexte eigener Melodiefragmente für Leads, Arpeggios und Basslines zu erkunden.statt 21,99 (ab iOS 6)palmEm ist die Notfall-Referenz, der nichts fehlt. Sie deckt diverse Fachrichtungen ab und hat einige Auszeichnungen erhalten.statt 2,29 (ab iOS 8)Mit dem Tool verwaltet man die Tragezeit von Kontaktlinsen und kann sich entsprechend erinnern lassen. Es unterstützt sieben Arten.statt 16,99 (ab iOS 8)Soniface ist ein Multimediatool zum Erstellen von Sound-Flächen samt visueller Effekte. Es bietet neben einem (Drum-)Synthesizer auch MIDI-Support.statt 2,29 (ab iOS 7)Kostenlos gibt es erstmal einen SW-Flipper, der sich an Episode V orientiert. Per InApp können zwei weitere erworben werden.statt 1,09 € (macOS 10.9+)Current Latency zeigt die Latenzzeit eines Servers in der Statusleiste an. URL und Refresh-Intervall sind dabei einstellbar.statt 10,99 € (macOS 10.10+)Mit nur einem Klick findet das Tool Duplikate auf der Festplatte. Funktioniert auch mit Fotos in der Bibliothek.statt 104,99 €Die internationale Klassifikation aller Krankheiten und Gesundheitsprobleme (ICD) ist das weltweit anerkannte System für medizinische Diagnosen.statt 21,99 € (macOS 10.6.6)Die komplette Star-Wars-Saga als actionreiches und humorvolles Spiel im Lego-Style. Für Fans ein Muss.statt 53,99 EuroMusiker können mit dem Video-Maker Musikvideos erstellen, ohne teure Composing-Software verwenden zu müssen.statt 21,99 € (macOS 10.6.8)In der Ultimate Sith Edition sind alle Star-Wars-Missionen des Actionspektakels enthalten. Ein Hit auch für ältere Macs.