18 Top-Apps im Sonderangebot - für Mac, iPhone und iPad

In dieser Woche haben gleich mehrere Spielehersteller für den Mac zahlreiche Titel um jeweils etwa die Hälfte im Preis gesenkt. Dazu gehören etwa zwei Tomb-Raider-Spiele, vier Lego-Titel und einige kleinere Spiele. An Tools sind unter anderem iFinance 4 und ein Swift-Lernkurs im Angebot. Wie immer gilt: Die Preisrabatte sind in der Regel zeitlich befristet und gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels, können also im Verlauf des Wochenendes enden. Hier der Überblick über die interessantesten Aktionen:statt 10,99 €Zwei kleine macOS-Helfer von Araxis stehen aktuell kostenlos bereit: Find Duplicate Files identifiziert Dateien mit gleichem Inhalt, unabhängig von der Dateibenennung. Der Folder Size Explorer listet in minimalistischem Design auf, wo auf Ihrer Festplatte der meiste Speicher verbraucht wird. gratis statt 10,99 € (OS X 10.6.8+) gratis statt 10,99 € (OS X 10.7.5+)statt 10,99 €In diesem Platformer muss die Hauptfigur Tim den Ablauf der Zeit ändern, um durch die verschiedenen Levels zu gelangen. (OS X 10.6.6+)statt 21,99 €Als Sicherheitschefs Adam Jensen ist man in dieser Ultimate Edition des Action-Rollenspiels einer großen Verschwörung auf der Spur. In dieser Welt verschwimmen die Grenzen zwischen Mensch und Maschine. (OS X 10.7.3+)statt 39,99 €Die Banking-App vereinigt die Funktionalität von Online-Banking mit HBCI-Anschluss an die meisten deutschen Banken und Haushaltsbuch mit diversen Auswertungen und Budgets. Synchronisation erfolgt wahlweise über WLAN oder iCloud. (OS X 10.10+)statt 21,99 €Erlebe Harrys letzten drei Jahre auf Hogwarts auf die Lego-Art mit zahlreichen Neu-Interpretationen von Szenen der letzten vier Potter-Filme. (OS X 10.6.8+)Feral Interactive hat noch eine Reihe weiterer Lego-Spieladaptionen im Preis gesenkt: 7,99 € statt 21,99 € (OS X 10.6.6+) 10,99 € statt 21,99 € (OS X 10.6.6+) 16,99 € statt 32,99 € (OS X 10.8.5+)statt 22,99 €Anfängerkurs für Apples Programmiersprache Swift. In Form von kurzen Videos lernt man den Einstieg und danach vertiefenden Inhalte. Dies alles, wie die App verspricht, „unkompliziert, unterhaltsam, effizient“. (macOS 10.12+)statt 10,99 €Die abenteuerlustige Archäologien Lara Croft verschlägt es wieder in fremde Länder, wo sie den mystischen Atlantean Scion findet und dessen dunkles Geheimnis erfährt. (OS X 10.9.5+) 10,99 € statt 12,99 € (OS X 10.8.5+)statt 19,99 €Durch geschickten Aufbau und Begünstigung politischer Fraktionen muss sich der Spieler als El Presidente des Inselstaats an der Macht halten. (OS X 10.7.5+)statt 10,99 €Der Nachfolger des erfolgreichen Brückenbausimulators gibt Ihnen neue Bauaufträge. Für diese müssen Sie Turmkräne betreiben, LKWs und Bagger koordinieren und Betonmischer sowie Pumpen bereitstellen. (iOS 7.0+)statt 9,99 €Die iOS-Variante der Banking-App bringt sämtliche Funktionen von iFinance 4 auf iPhone und iPad, sowohl Online-Banking via HBCI als auch alle Auswertungen des Hauthaltsbuchs.. Außerdem gibt es dazu eine Oberfläche für die Apple Watch. (iOS 9.0+)statt 3,49 €Auf Südseeinseln müssen hier zwei Spieler als Schamanen um die Vorherrschaft kämpfen. Die Zahl der Verbindung zwischen Südseeinseln entscheidet hierbei, wem die Insel am Ende gehört. (iOS 9.0+)statt 1,09 €Minimalistisches Puzzle mit geometrischen Figuren in Neonfarben. Zum grafischen Retro-Style der »Neonkunst« passt auch die 80er-Jahre Synthesizer-Musik. (iOS 6.0+)statt 2,29 €iRocks will die Einfachheit des klassischen iOS-Rechners mit der Leistungsfähigkeit eines wissenschaftlichen Rechners kombinieren. Dafür stellt die App zwei verschiedene Modi zur Verfügung. (iOS 8.0+)