Zehn Jahre ist es her, dass Apple das erste iPhone auf den Markt brachte. Umso bemerkenswerter ist der Erfolg des Multitouch-Smartphones, welches in seinem ersten Jahr gerade einmal ein Prozent des Marktes erobern sollte. Mittlerweile wurden 1,2 Milliarden iPhones an Kunden ausgeliefert. In dieser Zeit gab es insgesamt 19 technisch unterschiedliche Modelle, die sich auf acht Generationen verteilen.Der letzte große Meilenstein liegt gerade einmal ein Jahr zurück. Ende Juli 2016 gab Apple bekannt, dass man den Absatz von einer Milliarde iPhones erreicht habe. Im März 2014 wurde zuvor die Grenze von 500 Millionen verkauften iPhones überschritten. Apple blickt also auf ein konstant hohes Wachstum zurück.Dabei steckte sich Apple angesichts der Marktdominanz von BlackBerry, Motorola, Nokia und Sony Ericsson zunächst kleine Ziele. Der Erfolg des iPhone erlaubte Apple aber dann, 2008 bereits 10 Millionen iPhones abzusetzen. Im Februar 2011 wurde dann die Grenze von 100 Millionen verkaufter iPhones überschritten und ein Jahr später fiel die Grenze von 200 Millionen.