iPhone 8: Fünf Apple-Teams arbeiten an verschiedenen Wireless-Charging-Methoden

10 verschiedene Prototypen

Die Apple Watch war das erste Gerät des kalifornischen Technikgiganten Apples, welches drahtlos geladen wird. Die dafür verwendete Technik basiert auf dem Qi-Standart, der ebenfalls in vielen Smartphones anderer Hersteller verwendet wird. Nach der Apple Watch will Cupertino aber auch im kommenden iPhone 8 auf Wireless Charging setzen, darin sind sich Marktbeobachter einig. Was bisher jedoch noch als offen gilt, ist die verwendete Technik und ob es sich um entferntes oder nur induktives Laden handelt.Das über die verwendete Technik bislang nichts bekannt ist, liegt einem neuen Bericht zufolge daran, dass auch Apple aktuell noch nicht im Detail weiß, welche Methode die besten Ergebnisse liefert und am alltagstauglichsten ist. So sollen bei Apple mindestens fünf verschiedene Teams an unterschiedlichen kabellosen Lademethoden arbeiten, wie es aus internen Quellen heißt. Weitere Informationen konnte man dem Informant jedoch nicht entlocken.Vor knapp drei Monaten wurde bekannt, dass Apple ungefähr 10 verschiedene Prototypen der neuen iPhone-Generation teste. So sollte Apple in den vergangenen Wochen und Monaten ausreichend Zeit gehabt haben, sodass man sich in Kürze für eine finale kabellose Ladetechnik entscheiden kann. Diese Entscheidung wird immer dringender, da Apple in diesem Jahr bereits deutlich früher mit der Produktion der neuen Geräte beginnen will als es in den Vorjahren der Fall war. Zum einen will man dadurch die Produktion frühzeitig optimieren. Zum anderen erwarten Marktbeobachter eine große Nachfrage nach den gänzlich überarbeiteten Geräten mit Glasgehäuse.Spätestens bis zum Produktionsbeginn muss sich Cupertinos Technikkonzern also final entschieden haben. Mit der Vorstellung des iPhone 8 ist im September zu rechnen. Kurz darauf wird dann auch die Vorbestellung der Geräte möglich sein. Neben dem Glasgehäuse und der Möglichkeit zur drahtlosen Ladung soll erstmals in einem iPhone ein OLED-Bildschirm verbaut werden. Ob dieses zu den Rändern hin gebogen ist, scheint bislang unklar. Sobald die Produktion der Geräte startet, ist zu erwarten, dass Bauteile an die Öffentlichkeit kommen, welche genauere Einschätzungen zu dem Jubiläums-iPhone erlauben.