iPhone 7: Neustart mit neuer Tastenkombination

Nachdem Apple mit dem iPhone 7 die Home-Taste mit dem Touch-ID-Sensor fest verbaut hat, lässt sich die neuste iPhone-Generation im Notfall nicht mehr mittels langem Drücken der Sperrtaste sowie Home-Taste neu starten. Stattdessen kommt eine neue Tastenkombination zum Einsatz, denn iPhone 7 und 7 Plus verfügen nach wie vor über genügend mechanische Tasten.Apple hat sich hierbei für die Kombination aus Sperrtaste und Lautstärke-leiser-Taste entschieden. Hält man also die Sperrtaste gedrückt und drückt anschließend die Lautstärke-leiser-Taste für zehn Sekunden, wird iOS umgehend neugestartet. Dies ist beispielsweise bei schwerwiegenden Fehlern sinnvoll, wenn das System nicht mehr reagiert.Im Alltag sollte man die Kombination hingegen vermeiden, da unter Umständen neue nicht gespeicherte Daten, beispielsweise von einer Internet-Verbindung verloren gehen können. Deshalb müssen die Tasten auch für zehn Sekunden gedrückt werden, um so einen unbeabsichtigten Neustart auszuschließen.