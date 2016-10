iPhone 7: 32-GB-Modell deutlich langsamer als größere Speicheroptionen

Geschwindigkeitstest per App

Geschwindigkeitstest per Alltagssituation

Die Speichervarianten

Schon kurz nach der Veröffentlichung von iPhone 7 und iPhone 7 Plus im September argwöhnten einige Nutzer, dass geringere Speichergrößen auch mit weniger guter Leistung einhergehen würden. Nun hat der YouTuber »Unbox Therapy« diese Vermutung mit Messdaten unterlegt.Unter Benutzung der kostenlosen iOS-App »PerformanceTest Mobile« (Store: ) verglich er zwei iPhone 7, eines mit 32 GB Speicher und das andere mit 256 GB. Bei der Lesegeschwindigkeit schneidet die speichergrößere Variante mit 851 MB pro Sekunde etwas stärker ab als das 32-GB-Modell mit 686 MB/s. Erstaunlich ist aber vor allem die immense Differenz in der Schreibgeschwindigkeit. Hier erreicht das 256-GB-iPhone mit 359 MB/s ein mehr als achtmal so gutes Ergebnis wie die 42 MB/s des kleineren iPhone 7.Als Ergänzung zu den Ergebnissen der App führte der Tester noch einen Alltagsversuch durch. Er verband die Geräte mit einem MacBook, um per USB-Verbindung Filme auf die iPhones zu ziehen. Hier bestätigten sich die ersten Testergebnisse: Das größere Modell brauchte für die gleiche Datenübertragung 2 Minuten und 34 Sekunden - das 32-GB-Modell benötigte 3 Minuten und 40 Sekunden.Die beiden Testgeräte waren bis auf die Speichergröße identisch: Es handelte sich beidesmal um die kleineren 4,7''-iPhones in mattschwarzer Ausführung. Apple selbst gab keine Informationen zu den unterschiedlichen Geschwindigkeiten bekannt. Wer sich also gerade im Entscheidungsprozess befindet, welches iPhone 7 zu kaufen ist, sollte die geringere Schreibgeschwindigkeit der Niedrig-Speicher-Modelle im Hinterkopf behalten.Das iPhone 7 ist die erste iPhone-Generation, die von Anfang an in den Speichervarianten 32 GB, 128 GB und 256 GB angeboten wird. Bis zuletzt umfasste die geringste Größe nur 16 GB, was zuletzt stark in die Kritik geriet. Im Rahmen der iPhone-7-Vorstellung erhöhte Apple auch die Optionen des noch im Angebot befindlichen iPhone 6s und 6s Plus auf die gleichen Speichergrößen wie beim iPhone 7.Der Aufpreis für die jeweils nächsthöhere Speichergröße beträgt jeweils 110 Euro. Das iPhone 7 32 GB kostet aktuell 759 Euro, die anderen Größen dementsprechend 869 Euro (128 GB) und 979 Euro (979). Beim iPhone 7 Plus betragen die Preise 899 Euro (32 GB), 1.009 Euro (128 GB) und 1.119 Euro (256 GB).