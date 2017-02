iOS-Tipp: Eingebauten Schlaf-Timer von iPhone und iPad verwenden

Öffnen Sie die Uhr-App auf Ihrem iPhone oder iPad.

Wechseln Sie zu dem Reiter »Timer«.

Stellen Sie eine Dauer ein, nach deren Ablauf das Gerät ausgehen soll.

Klicken Sie auf »Timer-Ende« und wählen Sie aus der Liste der Signaltöne die unterste Option »Wiedergabe stoppen« aus.

Bestätigen Sie mit »Einstellen«.

Es gibt ihn bereits seit iOS 7. Doch der Schlaf-Timer versteckt sich so gut in den Tiefen der Einstellungen von iPhone und iPad, dass zahlreiche Besitzer von iOS-Geräten bis heute nichts von ihm wissen. Dabei ist er ein nützlicher Helfer, wenn es darum geht, zum Einschlafen noch Musik oder Podcasts hören, bzw. Hörbücher laufen zu lassen. Um ihn zu aktivieren, gehen Sie folgendermaßen vor:So sehr man auch dafür argumentieren kann, dass der Schlaf-Timer an der gleichen Stelle einzuschalten ist wie der normale »Eieruhr«-Timer, so wenig intuitiv ist es dabei aber, dass er ganz unten in der Liste der »Klingeltöne« zu finden ist. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum die meisten Besitzer eines iPhone oder iPad diese Funktion nicht kennen. Das obwohl es sie bereits seit 2013 gibt und auch das jüngste Redesign der Uhr-App von iOS 10 überlebt hat.Ist der Schlaf-Timer aktiviert und die eingestellte Zeit abgelaufen, so versetzt sich das Gerät automatisch in Ruhezustand. Das bedeutet, dass nicht nur laufende Inhalte von Apples vorinstallierten Apps wie Musik, Videos oder Podcasts enden, sondern alle. Es betrifft also auch beispielsweise die YouTube- oder die Netflix-App, falls man sich bei zufallenden Augen noch ein Video genehmigen wollte.Der Schlaf-Timer ist ein praktisches Werkzeug, um unnötigen Akkuverbrauch zu verhindern, wenn trotz schlafendem Zuhörer weiterhin Mediendateien abgespielt werden. Ein Tipp noch für Besitzer des iPhone 7 oder 6s: Wer regelmäßig den gleichen Schlaf-Timer verwenden möchte, kann ihn per 3D Touch direkt aus dem Homescreen starten; einfach kräftig auf das Symbol der Uhr-App drücken und »Timer starten« aus dem Kontextmenü auswählen.