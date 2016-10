Xiaomi Mi MIX: Keramik mit dünnen Displayrändern - Vorgeschmack auf iPhone 8

Xiaomi hat mit dem Mi MIX ein außergewöhnliches Gerät vorgestellt. Als Material werden ausschließlich Keramik und Glas verwendet, wobei nur der Displayschutz aus Glas besteht. Die Rückseite, sämtliche Tasten und auch die Ränder sind aus Keramik gefertigt.Dadurch sieht das Mi MIX insgesamt sehr futuristisch aus. Das Smartphone verfügt ebenfalls über einen Fingerabdrucksensor, der allerdings auf der Rückseite und nicht im Display verbaut ist. In dem Gerät arbeitet ein Qualcomm Snapdragon 821 Prozessor mit 4 GB RAM in der 128-GB-Speicherausführung. Damit sollte man genug Leistung für alle täglichen Aufgaben haben.Jedoch bietet Xiaomi ebenfalls eine Version mit 6 GB RAM und 256 GB Speicher an. Diese besitzt dann noch 18-Karat-Gold-Einfassungen um die Kamera. Die Fotokamera löst übrigens mit 16 Megapixeln auf und unterstützt 4K-Video. Trotz der geringen Bauhöhe von 7,9 mm ist die Kamera bündig verbaut und steht nicht wie bei den iPhone 6, iPhone 6s und iPhone 7 aus dem Gehäuse heraus. Das Gerät ist 158,8 mm hoch und 81,9 mm breit. Mit diesen Werten ist das Gerät nur leicht größer als ein iPhone 7 Plus, hat dabei aber einen erheblich größeren Bildschirm.Das Xiaomi Mi MIX unterstützt Dual-Sim und besitzt einen Akku mit 4.400 Milliamperestunden. Damit ist der Energiespeicher ungefähr um ein Drittel größer als beim iPhone 7 Plus. Das Display des neuen Smartphones aus dem Hause Xiaomi misst 6,4 Zoll und löst mit 2040x1080 Pixeln auf. Android-typisch nutzt das Smartphone allerdings die On-Screen-Tasten (Zurück, Home und Multitasking), die man theoretisch von der Bildschirmgröße abziehen müsste, um die eigentliche Größe der dargestellten Inhalte zu erhalten.Xiaomi zeigt hier, was uns mit dem iPhone 8 erwarten könnte. Ein Gerät mit ähnlichem Konzept, dem typischen Apple-Design und Apples Fertigungsqualität wäre in der Lage, neue Maßstäbe zu setzen. Das iPhone 8 dürfte im September 2018 vorgestellt werden.Das Xiaomi Mi MIX ist ab dem 04. November 2016 in China verfügbar. Das Gerät wird von Xiaomi selbst „concept phone“ genannt. Die Preise liegen bei umgerechnet 473 Euro für die Version mit 4 GB RAM und 128GB Speicher und 542 Euro für das Gerät mit 6 GB RAM und 256 GB Speicher. Ob das Gerät auch hierzulande erscheint, wurde aktuell noch nicht kommuniziert.