Wie wasserdicht das Smart Battery Case des iPhone 7 ist

Gar nicht gegen Wasser geschützt, sagt Apple

Gar nicht so schlecht geschützt, sagt der Test

Dem iPhone 7 macht es wenig aus, wenn es in den Regen kommt oder ins volle Waschbecken fällt. Tauchen gehen kann man mit dem iPhone 7 selbstverständlich nicht, denn die Klassifizierung IP 67 sieht lediglich vor, unter Laborbedingungen 30 Minuten bei einem Meter Wassertiefe durchzuhalten. Wer mit dem iPhone 7 in den Pool springt, übt allerdings schon erheblich mehr Wasserdruck auf das Gerät aus, als wenn es friedlich im Labor eine Weile untergetaucht wird. Ganz anders sieht es Apples Beschreibung zufolge beim Smart Battery Case aus - Apples Schutzhülle mit zusätzlichem Akku (zum Store: ). Diese sollte laut Apple gar keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden. In der Praxis würde dies bedeutet, dass die Verwendung der Schutzhülle für schlechteren Schutz gegen Wasser sorgt.Laut Apple muss die Schutzhülle sofort entfernt werden, wenn das Gerät in Kontakt mit Flüssigkeit, Regen oder auch besonders hoher Luftfeuchtigkeit kommt. "Weder wasserfest noch wasserabweisend", so die Zusammenfassung der Dokumentation. In einem Test wollte Squirrels (Entwickler von AirParrot Remote) nun herausfinden, ob das Smart Battery Case tatsächlich derart empfindlich ist. Dazu mussten mehrere Disziplinen absolviert werden. 60 Zentimeter unter Wasser für 30 Minuten, eine Stunde lang im Salzwasser des Golfs von Mexiko bei 30 Zentimetern sowie eine halbe Stunde in einer heißen Badewanne.Alle aufgezählten Tests wurden unbeschadet überstanden und das Smart Battery Case zeigte anschließend keine Beeinträchtigungen. Keine Aussagen lassen sich damit natürlich treffen, ob auch kontinuierliche Wassereinwirkung entgegen Apples Angaben möglich ist. Im Falle eines Feuchtigkeitsschadens hat der Kunde zudem keine Möglichkeit, sich auf Garantie zu berufen, denn Apple wird wohl auch beim Battery Case zuverlässige Indikatoren verbaut haben, um Feuchtigkeit zu erkennen. Dennoch zeigt der Test gut, dass es kein Problem ist, wenn iPhone 7 samt Smart Battery Case für kurze Zeit draußen im Regen vergessen wurden. Apple verkauft das Smart Battery Case in zwei Farben für 119 Euro ( ).