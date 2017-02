Warren Buffett dank Apple-Aktie um 1,1 Milliarde Dollar reicher

Über den Zeitraum von rund vier Monaten hat Investor Warren Buffett über seine Holding-Gesellschaft Berkshire Hathaway Inc. die Unternehmensanteile an Apple von 15,2 Millionen Aktien auf 57,4 Millionen Aktien deutlich ausgebaut und damit angesichts des jüngsten Kursanstiegs einen satten Gewinn einfahren können. Wenn alle Apple-Aktien zum aktuellen Kurs abgestoßen würden, käme Buffett auf einen Gewinn von 1,1 Milliarden US-Dollar.Seine Wette auf Apple ist damit von Erfolg gekrönt und es sieht aktuell nicht so aus, als ob der Kurs bald wieder fallen würde. Mittlerweile liegt der Handelswert einer Apple-Aktie bei mehr als 135 US-Dollar, womit täglich neue Rekorde aufgestellt werden. Zuversichtlich stimmt Investoren vor allem das Geschäft mit Zusatzdiensten wie Apple Music, Apple Pay und App Store.Zuletzt konnte Apple bei Zusatzdiensten einen Quartalsumsatz von mehr als 7 Milliarden US-Dollar vorweisen, was angesichts des bisherigen, stetigen zweistelligen Wachstums weitere Umsatzsteigerungen verspricht. Apples Zusatzdienste sind bereits größer als das Mac- und iPad-Geschäft und könnten damit langfristig gesehen neben dem iPhone zum zweiten Standbein von Apple werden.