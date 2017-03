Vier neue iPad-Modelle aufgetaucht

Eindeutige Hinweise in Statistiken

Gerüchte zu den 2017er iPads

Wie gerade erst berichtet, gibt es Hinweise darauf, dass Apple möglicherweise schon in der kommenden Woche mit neuer Hardware aufwartet (siehe ). Die Indizien verdichten sich nun, denn in Zugriffsstatistiken sind bis dato unbekannte iPad-Modelle aufgetaucht. Die Hardware-IDs lauten iPad 7,1, iPad 7,2, iPad 7,3 sowie iPad 7,4 - demzufolge plant Apple vier neue Geräte. Das aktuelle iPad Pro 9,7" trägt die ID iPad 6,3 und 6,4 (WiFi sowie WiFi + Cellular), das iPad mit 12,9" Displaydiagonale wird als iPad 6,7 und 6,8 geführt. Dem Statistikanbieter Fiksu zufolge konnte man bislang rund 40 Geräte erfassen, die im Großraum Cupertino verwendet wurden, um verschiedene Apps unter den Betriebssystemen iOS 10.3 sowie sehr frühen Builds von iOS 10.11 zu testen. Dies entspreche der normalen Größenordnung kurz vor der Einführung einer neuen Modellgeneration, so Fiksu.Fiksu bietet Entwicklern eine Schnittstelle, um Nutzungsstatistiken ihrer Apps zu erlangen. Da Apple neue Systeme normalerweise immer Monate vor der ersten Entwicklerversion mit bekannten Apps testet, gibt es meist schon sehr früh eindeutige Indizien auf kommende Updates. Dass die erfassten iPad-IDs mit einer 7 beginnen, wohingegen die aktuellen Modelle aus der internen 6er Generation stammen, weist auf maßgebliche Änderungen hin. Da die Zugriffe rund um Apples Heimatstadt erfolgten, handelt es sich ziemlich eindeutig um Apple-interne Tests. Apple vergibt üblicherweise unterschiedliche IDs für die iPad-Varianten mit und ohne Mobilfunkanbindung - daher handelt es sich wohl um das erwartete iPad 10,5" sowie die erste Aktualisierung des iPad Pro 12,9", jeweils in den Varianten mit und ohne Cellular.Den bisherigen Berichten zufolge steht beim iPad eine der größten Umstellungen seit Markteinführung vor knapp sieben Jahren an. Aus 9,7" sollen 10,5" werden, ohne dass sich die Abmessungen des Tablets verändern. Apple erreiche dies, indem die Ränder rund um das Display fast komplett eliminiert werden. Außerdem erhalten die nächsten iPads wohl eine neue Prozessorgeneration und bekommen die zweite Generation des Apple Pencil samt magnetischer Halterung zur Seite gestellt. Sollte Apple ein weiteres 9,7er Modell auflegen, so stammt dieses aller Wahrscheinlichkeit nach aus der internen 6er Generation, erhält also keine 7,x-ID.