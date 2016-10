Touch Bar in Microsoft Office: So gestalten Word und Co. die neue MacBook-Pro-Leiste

Word

Microsoft lässt sich nicht lange bitten, die eigene Software für den Mac rasch an neu vorgestellte Technologien anzupassen. Das ist bei der gestern präsentierten Touch Bar für die aktualisierten MacBook Pro nicht anders. Die Displayleiste über dem Tastaturfeld des Notebooks enthält programmspezifische Kontrollen und Anzeigen. Für die Apps der Office-Suite (Store: ) von Microsoft hat der Redmonder Konzern nun die Belegung in Bildern veröffentlicht Wer auf einem der beiden neuen MacBook Pro mit Touch Bar Microsofts Textverarbeitungsprogramm öffnet, erhält alle üblichen Textformatierungskontrollen auf der Leiste. Damit wird insbesondere der Vollbildmodus auf dem Display selbst deutlich übersichtlicher; Microsoft nennt diese Ansicht den »Focus Mode«. Die abgebildeten Knöpfe umfassen Kopieren, Färben, Fett, Kursiv, Unterstrichen, Farbhinterlegung, Listen, usw. Obligatorisch in allen Apps sind ganz links eine digitale Escape-Taste und rechts Kontrollen für Helligkeit, Ton und Siri.Auch hier finden sich die bekannten Kontrollen nun in der Touch Bar. Dabei handelt es sich um Werkzeuge zur Manipulierung der Objekte auf den einzelnen Präsentationsfolien. Drehen, Färben und Textformatierungen sind somit jederzeit per Tap erreichbar, ebenso der Startknopf für die Präsentation.Die Tabellenkalkulation möchte dem Nutzer bei der Eingabe von Formeln helfen. Sobald ein Tabellenfeld mit dem Formel-einleitenden »=« versehen wird, erscheinen zahlreiche Befehlsvorschläge auf der Leiste, wie etwa »SUM«, »COUNTIF«, »MAX« oder »AVERAGE«. Auch die Knöpfe für Bestätigen oder Verwerfen finden sich über dem Tastaturfeld.Bei der Formulierung einer E-Mail bietet die Touch Bar in Outlook zuletzt genutzte Dokumente zum Anhang mit einem Tap an. Die Today-Ansicht mit aktuellen Kalenderereignissen ist ebenfalls an dieser Stelle zu sehen. Während Skype-Anrufen kann der Nutzer über die OLED-Leiste das Gespräch beenden, den Schreibtischinhalt teilen, Video an- oder abschalten und den Ton leise stellen.Microsoft hat noch keine Freigabetermine für die aktualisierten Versionen der Office-Programme mitgeteilt. Während des gestrigen Events war aber davon die Rede, dass die Updates bei den großen Drittherstellern schnell kommen dürften.Apple hat zahlreiche der eigenen Produktiv-Apps schon heute aktualisiert. Obwohl in der Regel nur kleine Verbesserungen und Optimierungen in der Updatebeschreibung zu finden sind, dürfte es sich dennoch um Touch-Bar-Optimierungen für Pages, Keynote, Numbers, GarageBand und iMovie handeln. Die Updates sind im Augenblick aufgrund eines Fehlers im Mac App Store nicht regulär zu sehen, sondern müssen auf dem Umweg über »Käufe« geladen werden.