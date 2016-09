Test Epson EcoTank ET-4550: Der Abschied von teuren Tintenpatronen?

Tintenstrahldrucker mit extra-großen Tanks

Kompakt

Marke Epson Bezeichnung EcoTank ET-4550 Art 4-in-1Tintendrucker Empf. Preis (€) 570 (Online ab ca. 470) Verfügbarkeit sofort

„Die sollen lieber die Drucker etwas teurer machen und dafür die Tinte zu erschwinglichen Preisen anbieten.“

Die Erfindung des Tintenstrahldruckers datiert zurück in die sechziger Jahre des letzten Jahrhunderts. Der erste kommerzielle, für Endkunden geeignete Tintenstrahldrucker erschien allerdings erst im Jahr 1984 von HP. Seitdem ist diese Technik immer weiter verfeinert und optimiert worden und ist heute kaum noch aus unserem computerisierten Alltag wegzudenken. – Papierloses Büro hin oder her.Um die Anschaffung entsprechender Hardware erschwinglicher zu machen, haben sich die Hersteller schon vor langer Zeit eine clevere, aber äußerst umstrittene Strategie einfallen lassen: Die Geräte selbst werden zwar sehr billig angeboten, aber um auf ihre Kosten zu kommen, wurde und wird das Verbrauchsmaterial, also die Tine, extrem teuer angeboten. Druckertinte gehört seither zu den teuersten Flüssigkeiten unseres Planeten. Mit Literpreisen, die edelsten Champagner wie Brackwasser erscheinen lässt.Auf diesen Umstand angesprochen, sagen die meisten Verbraucher:– Genau das hat Epson mit seiner EcoTank-Druckerserie gemacht. Aber ist das wirklich die Erlösung für alle Tinten-geschröpften Anwender? Im REWIND-Test muss der Epson EcoTank ET-4550 zeigen, was er kann und ob die Sache einen Haken hat.