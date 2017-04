Tablets: Surface überholt iPad in Kundenzufriedenheitsstudie

Rangliste

Trend zum Hybrid-Tablet?

Apple verbessert sich ebenfalls

Seit fünf Jahren führt J.D. Power Zufriedenheitsstudien im damals noch recht jungen Tablet-Markt durch und jedesmal räumte das iPad von Apple ab. Der jetzt vorgestellte Bericht 2017 durchbricht diesen Trend und hat mit Microsofts Surface-Tablets einen neuen Sieger.2.238 Tablet-Besitzer in den USA, welche ihr Gerät weniger als ein Jahr besitzen, wurden für die Studie befragt. Dabei organisierten die Studienautoren die Fragen nach 5 Kategorien: Leistung, Einfachheit, Features, Design sowie Kosten. Besonders in der Kategorie Design ist Microsoft der Konkurrenz davongeeilt. Bei keinem anderen Hersteller war die Zufriedenheit mit der Größe, dem Material und der Attraktivität so hoch wie bei dem Redmonder Konzern und seinem Surface Pro.Insgesamt errechnete J.D. Power aus den Ergebnissen eine Gesamtpunktzahl von 855 von möglichen 1.000 Punkten. Apples iPad ist indessen keineswegs abgeschlagen, sondern kommt nur knapp dahinter mit 849 Punkten durch die Zielgerade. Auf Platz 3 findet sich Samsung mit 847 Punkten. Die anderen Tablet-Hersteller LG, Amazon, Acer und Asus finden sich hinter dem Durchschnitt wieder.Bereits im letzten Jahr war eine der Kernaussagen der Befragung, dass sich die Kunden ein Hybrid-Tablet wünschen (MTN berichtete: ). Daher war es damals sehr überraschend, dass ausgerechnet Apple auf Platz 1 landete, also derjenige Konzern, der diesem Konzept eine entschiedene Absage erteilte. 2017 musste Apple also Microsoft weichen; das Surface Pro gilt als Paradebeispiel für ein Hybrid-Tablet, welches die Grenzen zwischen Mobilgerät und klassischem Computer verwischt.Grämen muss sich Apple allerdings nicht. Denn auch wenn der Konzern in Relation zu Apple zurückfiel, bei den Rohpunkten steigerte sich auch Cupertino von damals 830 auf jetzt 849 Punkte. Von gestiegener Unzufriedenheit kann man dabei also nicht sprechen. Nur reicht der gestiegene Wert in diesem Jahr eben nicht mehr für den ersten Platz.Weiterführende Links: