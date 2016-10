Samsung Galaxy Note 7: Apple profitiert laut KGI von Akkuproblemen der Konkurrenz

Samsung hat den Verkauf des Galaxy Note 7 mittlerweile eingestellt und produziert auch keine neuen Geräte mehr. Nun sind alle Käufer des Samsung-Phablets gezwungen auf andere Geräte wechseln. Auch Kunden, die den Kauf des Note 7 planten, müssen nun nach Alternativen suchen.Die Kunden tendieren offensichtlich stark zu Apples Geräten. Denn laut einem Bericht von KGI-Analyst Ming Chi Kuo werden nach dem Galaxy-Note-7-Desaster fünf bis sieben Millionen Nutzer auf das iPhone 7 und das iPhone 7 Plus wechseln.Da Kuo bei seinen Analysen meist richtig liegt, könnte seine Prognose auch in diesem Fall nah an der Wahrheit liegen. Auch Huawei werde laut der Analyse von KGIs Analyst von Samsungs Akkuproblemen profitieren. Bei Apples iPhone 7 werden die Kunden laut Kuo eher zur größeren Plus-Variante greifen, da die Dual-Kamera eines der größten Kaufargumente sei. Zudem entspricht die 5,5-Zoll-Bildschirmdiagonale knapp der des Note 7. Insgesamt rechnete der KGI-Analyst mit 12 Millionen bestellten Samsung Galaxy Note 7, von denen sich nun knapp 50 Prozent für ein Apple-Smartphone entscheiden könnten. Da ein iPhone für Samsung-Kunden auch einen Plattformwechsel bedeutet, wäre diese Quote sehr beeindruckend.Weiterführende Links: