Röntgenbild vom Lightning-Kopfhörer-Adapter des iPhone 7 enthüllt mysteriöse Schaltung

In Zusammenarbeit mit Creative Electron nutzten die Reparatur-Experten von iFixit ein Röntgenbild des dünnen Lightning-Klinke-Adapters von Apple (Store: ) und fanden eine überraschende Menge an Schaltkreisen im Inneren des Adapters. Insbesondere wird der Lightning-Connector von einer "geheimnisvollen" integrierten Schaltung begleitet, die nur durch eine Nummer gekennzeichnet ist: "338S00140 A0SM1624 TW".Während der genaue Zweck dieser Schaltung noch unbekannt ist, vermutet iFixit , dass es sich wahrscheinlich um einen Digital-Analog-Wandler (DAC) handelt, der von einem Verstärker und einem Analog-Digital-Wandler (ADC) begleitet wird. Diese sind notwendig, um digitale Audiosignale von der Lightning-Buchse in analoge Audiosignale umzuwandeln, die schließlich von dem menschlichen Ohr wahrgenommen werden können - sowie die Umwandlung von eingehenden Signalen in digitale Audiosignale, wie zum Beispiel der Ton über das EarPods-Mikrofon, die das iPhone dann verarbeiten bzw. identifizieren kann.In früheren iPhone-Modellen wurden DAC und ADC im Inneren des Smartphones gefunden, umgewandelt wurden die Signale hier über die integrierte 3,5-Millimeter-Kopfhörerbuchse. Doch mit der diesjährigen iPhone 7-Serie hat Apple bekannterweise auf die Klinkenbuchse verzichtet und setzt stattdessen ausschließlich auf den Lighning-Port sowie auf Bluetooth.Interessant ist auch, dass das iPhone 7 und das iPhone 7 Plus trotzdem noch eine separate DAC- und ADC-Schaltung im Inneren des Smartphones aufweisen. Diese wird dafür benötigt, die Audiosignale für die integrierten Onboard-Stereo-Lautsprecher und für das interne Mikrofon zu konvertieren.Apple betrachtet seinen Lightning-Kopfhörer-Adapter eher als einen vorläufigen "Lückenbüßer" auf dem Weg zu einer völlig kabellosen Zukunft. Aus diesem Grund hat das Unternehmen auch den W1 Wireless-Audio-Chip entwickelt, dessen Aufgabe es ist, Verbindungen zu Bluetooth-Geräten einfacher herzustellen.