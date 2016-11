Quanta: Hohe Auftragslage für Anfang 2017 - MacBook Pro als Grund?

Vor kurzer Zeit gab Apples PR-Manager Phil Schiller bekannt, dass die Bestellungen des MacBook Pro mit Touch Bar so hoch wie noch nie bei einem Notebook seien. Das neueste MacBook Pro könnte somit eines der meistverkauften Notebooks der Welt darstellen. Nun hat der Branchendienst Digitimes ein internes Dokument von Apples Auftragsfertiger Quanta veröffentlicht.Aus diesem geht hervor, dass die Auftragsbücher des Fertigers gut gefüllt sind und sich dies Anfang 2017 auch nicht ändern wird. Grund dafür ist laut dem Branchendienst allerdings nicht nur das MacBook Pro mit Touch Bar, sondern auch Windows-10-Notebooks, die sich aktuell im Business-Bereich großer Beliebtheit erfreuen.Das MacBook Pro mit Touch Bar ist in 13 und 15 Zoll in den Farben Spacegrau und Silber erhältlich. Die Lieferzeit liegt aktuell bei allen Modellen bei 4 - 5 Wochen. Ein Blick in den lokalen Apple Store könnte sich jedoch lohnen, da Apple dort Standardmodelle in kleinen Stückzahlen vorrätig hat.Weiterführende Links: