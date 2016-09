Praxistest Philips hue Lampensystem: Volle Lichtkontrolle mit iOS und Apple Watch

Heimsteuerungssysteme im Aufbruch – Es werde Licht

Kompakt

Marke Philips Bezeichnung hue Art WLAN LED Leuchtsystem Empf. Preis (€) ab ca. 170 (Starter Kit) Verfügbarkeit sofort

Seit es elektrische Haushaltsgeräte gibt, besteht der Wunsch nach mehr Komfort bei deren Bedienung. Angefangen mit Lichtschaltern neben jeder Tür, über Fernbedienungen für Fernseher bis hin zu Zeitschaltuhren für einfache Automatisierungszwecke sind „Heimsteuerung“ und „Heimautomatisierung“ die Oberbegriffe für einen Technologiezweig, der dank mobiler Smart-Devices derzeit vor einer massiven Ausweitung steht.Neu ist die computergestützte Steuerung und Regelung von elektrischen Haushaltshelfern und Unterhaltungselektronik natürlich nicht. Solche Geräte miteinander zu vernetzen und per Software zu steuern war nur bislang recht kompliziert und erforderte einiges an Spezialwissen und/oder extra dafür gemachte Hardware. Firmen wie AMX, Crestron oder Elan haben seit vielen Jahren komplexe Systeme im Sortiment, um vom Garagentor über Jalousien bis hin zum Heimkinosystem alles zentral bedienen oder automatisiert steuern zu können.Wo früher aufwendige Verkabelungen zur Vernetzung nötig waren, kommen heute immer mehr auf WLAN-basierte Gerätschaften in den Handel. Da heute fast jeder einen WLAN-Router im Haushalt hat, entfallen damit exzessive Strippen-zieh-Orgien. Allerdings basieren die meisten dieser Geräte auf proprietäre Kommunikationsprotokolle. Das heißt: man benötigt in der Regel Hard- und Software eines bestimmten Herstellers, sowie damit kompatible Endgeräte, was die Produktauswahl einschränkt.Zwar gab es in der Vergangenheit schon mehrfach Versuche, einheitliche Standards für solche Kommunikationsprotokolle zu schaffen, und manche Systeme haben sich zu Quasi-Industriestandards entwickelt, aber von einer einheitlichen Lösung – alles arbeitet mit allem zusammen – sind wir noch weit entfernt. Mithat Apple im vergangenen Jahr einen weiteren Versuch gestartet, um einen weltweit von möglichst vielen Herstellern akzeptierten Standard zu schaffen. Tatsächlich haben schon große Hersteller von Haushaltselektronik verkündet, den HomeKit-Standard unterstützen zu wollen, darunter auch Philips, um die es in diesem Bericht geht. Allerdings ist auch das noch Zukunftsmusik, denn bis mindestens Herbst diesen Jahren müssen beispielsweise die vernetzten Lampensysteme namens „Philips hue“ noch ohne direkte HomeKit-Unterstützung auskommen und arbeiten bis dahin noch mit Philips-eigenen Protokollen.Trotzdem habe ich mir das aktuelle hue-Sytem – bzw. einen kleinen Teil davon – einmal näher angesehen, denn auch ohne HomeKit lassen sich diese Lampen recht komfortabel per App auf verschiedenen Devices steuern.