PR-Spezialisten wechseln von Apple zu Ford und Tesla - wegen Apple-Car-Expertise?

Bei Apple sind, wie in allen großen Konzernen, Personalwechsel an der Tagesordnung. Meist sind es nur kleine Randnotizen und wenig relevant für die Entwicklung des Unternehmens. Die aktuelle Meldung könnte jedoch auf mehr hinweisen, denn die neuen Arbeitgeber der drei PR-Experten, die kürzlich das Unternehmen verlassen haben, lassen Fragen offen.Sarah O'Brien verließ Apple im September dieses Jahres, sie arbeitet nun für Tesla. Vor dem Wechsel ihres Arbeitgebers war sie bei Apple für die Apple Watch zuständig. Der PR-Experte Colin Smith arbeitete unter anderem an Mac-Hardware, macOS, Swift und iWork. Er verlässt Cupertinos Technikgigant noch im November und wird danach für den Automobilhersteller Ford arbeiten. Möglicherweise waren beide aber für weitere Projekte zuständig, die jedoch nicht öffentlich kommuniziert wurden.Nach fünf Jahren Unternehmenszugehörigkeit wird auch Michaela Johndrow Apple verlassen, sie soll in Zukunft ebenfalls bei Ford an Elektroautos arbeiten. Die neuen Arbeitgeber der ehemaligen Apple-Mitarbeiter lassen natürlich die Frage offen, ob man die möglichen Erfahrungen der Experten im Automobilsektor einkaufen möchte oder lediglich an den neuen Mitarbeitern interessiert ist. Vor einiger Zeit wurde in Berichten bekannt, dass Apple eine Umstrukturierung seines Apple-Car-Projekts plant und die Entwicklung neu ausrichten werde.