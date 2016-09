Mit Rock & Witz: Neue Werbespots für iPhone 7, Apple Watch 2 und Apple Music

Apple Watch Series 2

Gleich vier Werbespots hat Apple zum Wochenbeginn veröffentlicht. In den zwei Clips für das iPhone 7 setzt Apple den Fokus auf das wasserfeste Gehäuse, womit Spritzwasser kein Problem mehr darstellen soll. In einem der Spots geht es nicht nur erstaunlich rockig zu, sondern dies auch mit Witz, denn passend zum Gewitter ertönt Thunderstruck von AC/DC.Sportlich wird es dagegen im Spot für die Apple Watch Series 2, die sich für alle Sportarten einschließlich Wassersport eignen soll. Zu sehen sind beispielsweise Schwimmen, Yoga, Rugby, Radfahren, Turnen, Tanzen, Boxen, Workouts, Surfen, Klettern, Laufen und Skaten.Im Fall von Apple Music gibt es ein Wiedersehen mit dem US-Comedian und Late-Late-Moderator James Corden, der bereits Tim Cook singend zum Apple-Event fuhr. In dem Spot sitzt er Beats-Chef Jimmy Iovine, Internet-Chef Eddy Cue und Bozoma Saint John, Marketing-Chefin für Apple Music und iTunes, gegenüber. Diskutiert wird in dem Treffen, wie man denn das verbesserte Apple Music am besten bewerben könnte.James Corden - ganz in seinem Element - macht hierfür verschiedene skurrile Vorschläge, die sogleich dem Zuschauer bildlich vor Augen geführt werden. Den anderen wollen die Vorschläge aber nicht so recht gefallen und sie halten eine nüchterne Präsentation von Apple Music für den besseren Ansatz, womit sich jedoch James Corden wiederum nicht zufrieden geben mag. An diesem Punkt blendet der Spot jedoch schließlich aus.