Microsoft aktualisiert Office-Apps

In den zurückliegenden Tagen hat Microsoft zahlreiche Aktualisierungen der Office-Apps für iPhone, iPad und Mac vorgenommen. Die mobilen iOS-Varianten von Word Excel und PowerPoint bieten vor allem eine verbesserte Unterstützung von VoiceOver. Andere Microsoft-Updates für Apps wie OneNote Visio Viewer sowie Skype für iPhone und iPad enthalten dagegen kleinere Fehlerbehebungen.Im Fall der Mac-Varianten von Word, Excel und PowerPoint ist ein Sicherheits-Update für die Office-2011 -Versionen erhältlich, mit dem einige kritische Lücken geschlossen werden. Es beinhaltet auch alle vorherigen Sicherheits-Updates, sodass Nutzer auf dem aktuellsten Stand bleiben. In den aktuellen Office-2016-Versionen bestehen die Sicherheitslücken ebenfalls, doch zumindest über die Webseite ist das zugehörige Update noch nicht verfügbar . Zu den Gründen macht Microsoft in den Support-Dokumenten keine Angaben. Entsprechend sollten Anwender in diesem Fall Vorsicht im Umgang mit fremden bzw. unbekannten Dokumenten walten lassen.