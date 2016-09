MacBook Pro 2016: Produktion bereits angelaufen - Keynote-Termin bekannt?

Seit zweitem Quartal in Produktion

Skylake statt Kaby-Lake-Generation

Ebenfalls neues MacBook Air erwartet

Verfügbar ab Ende September oder Oktober

Keynote am 24. Oktober?

Apples nächste MacBook-Pro-Generation wird von vielen Anwendern dringend erwartet und soll Gerüchten zufolge viele neue Features erhalten. Nun gibt es zwei weitere Meldungen bezüglich der bald erscheinenden Geräte.Der erste Bericht stammt von der IHS Markit Technology-Analystin Rhoda Alexander. Sie geht näher auf die Hardware und die damit verbundene Produktion ein. Laut ihrem Beitrag laufe die Fertigung der Geräte bereits seit dem zweiten Quartal. Ungewöhnlich wäre dann allerdings, weshalb bis heute kaum Bilder der Gehäuse-Teile veröffentlicht wurden.In dem Bericht heißt es weiter, dass Apple bei den neuen MacBook Pros, wie auch schon bei den 12" MacBooks, auf USB-C setze. Somit wird man bei der nächsten Generation auf USB-A-Anschlüsse verzichten müssen. Weiter wird davon ausgegangen, dass Apple bei den Prozessoren auf Intels Skylake-Chips zurückgreift, da Kaby-Lake-Modelle zu Produktionsbeginn noch nicht in ausreichender Menge zur Verfügung standen. Bei der 15" Variante solle als dedizierte Grafikkarte eine AMD „Polaris“ verbaut werden.In ihrem Artikel geht Alexander auch auf ein neues MacBook-Air-Modell ein. Diese verfügten ebenso über USB-C-Ports und eine 13"-Bildschirmdiagonale. Keine Hinweise gab es hingegen auf neue 11"-Modelle.Laut Alexanders Bericht auf Forbes seien die Geräte kurz vor ihrem Verkaufsstart und ständen ab Ende September oder im Laufe des Oktobers in den Verkaufsregalen. Da die neuen Modelle sehr wahrscheinlich im Zuge einer Keynote vorgestellt werden, halten wir den Oktober als Verkaufstermin für realistischer. Zudem endet der September diesen Freitag, weshalb eine Veröffentlichung der Geräte in diesem Monat sehr kurzfristig wäre.Einem Artikel von „TheApplePost“ zufolge werde Apple die neuen Geräte am 24. Oktober vorstellen. Inwiefern die Webseite mit ihrer Prognose richtig liegt, ist schwer abzuschätzen. Erfahrungsgemäß nutzt Apple häufig Montage um neue Produkte vorzustellen, dieser Fakt würde für den 24. Oktober sprechen.Für das neue MacBook Pro werden zahlreiche Neuerungen und Features erwartet. Unter anderem wolle Apple eine OLED-Leiste über der Tastatur anbringen, um die Funktionstasten zu ersetzen und anwendungsspezifische Tasten und Informationen anzuzeigen. Zudem könnte das Gerät dünner und leichter werden, auch verschiedene Farboptionen sind denkbar.Weiterführende Links: