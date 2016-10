Leitet Apple die Tastatur-Revolution ein? Magic Keyboard mit E-Ink im Gespräch

E-Ink in der Praxis

Die nächste Eingabe-Revolution?

Manch einer erinnert sich vielleicht noch an das aus Russland stammende Unternehmen Art Lebedev. Einen Namen machte sich der Anbieter damals durch eine Tastatur, bei der die Tasten nicht mehr fest bedruckt waren, sondern kleine OLED-Displays enthielten. Vor einem Jahrzehnt waren derlei Konzepte aber noch fast unbezahlbar - der Marktpreis der Tastatur lag bei stolzen 1250 Dollar. Nun sind allerdings Gerüchte aufgetaucht, wonach Apple an einem vergleichbaren Produkt arbeitet. Der wesentliche Unterschied soll dabei die eingesetzte Technologie sein. Anstatt auf OLED komme für Apple E-Ink in Frage. Um sich ausreichen Expertise ins Haus zu holen, könnte die Übernahme des aus Australien stammenden Unternehmens "Sonder" bevorstehen.Ein namhaftes Produkt, das auf E-Ink setzt, ist Amazons Kindle. Mit E-Ink wird annähernd das Erscheinungsbild von Tinte bzw. Druckfarbe auf echtem Papier erreicht. Der Eindruck entsteht auch dadurch, dass es keine Hintergrundbeleuchtung gibt - stattdessen spiegelt sich das Licht auf dem Hintergrund des Displays. Sollte Apple tatsächlich eine Tastatur auf Grundlage der erwähnten Technologie umsetzen, so könnten die Tasten je nach Anwendungsfall variabel belegt werden, zudem ist der Fertigungsaufwand erheblich geringer als beim Einsatz dutzender kleiner OLED-Displays. Erstmals seit vier Jahrzehnten wäre damit eine Tastatur-Revolution möglich, die auch bezahlbar ist.Nur ganz grobe Gerüchte gibt es zur Zeitplanung. Demnach wäre eine solche Tastatur frühestens im Jahr 2018 marktreif. Die Übernahme von Sonder fand aller Wahrscheinlichkeit nach noch nicht statt, momentan sollen lediglich Übernahmeverhandlungen laufen . Angeblich gab es aber bei Foxconn schon eine Demonstration des "E-Ink Magic Keyboard" - wie im oben eingefügten Video zu sehen existieren schon funktionierende Prototypen. Ähnlich wie virtuelle Tastaturen zum Standard bei Smartphones wurden, hätten Tastaturen mit variabler Belegung ebenfalls das Potenzial, eine Revolution auszulösen und rasch zum Standard zu werden. In absehbarer Zukunft ist aber zunächst ein kleinerer Schritt in diese Richtung zu erwarten - nämlich in Form des kommenden MacBook Pro, das zumindest eine Tastenreihe durch eine OLED-Eingabeleiste ersetzen soll.