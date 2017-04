Konzeptvideo Mac Pro 2018: Wie der modulare Mac aussehen und funktionieren könnte

Seit Apples überraschender Ankündigung Anfang des Monats, einen komplett neuen Mac Pro zu entwickeln, gibt es viele Spekulationen. Als weitgehend sicher kann gelten, dass Apple nicht den Schritt zurück zum alten Konzept geht und wieder einen gewöhnlichen Tower anbietet. Allerdings erwähnte Phil Schiller in der Pressekonferenz häufig, ein "modulares" System stehe an. Anders als beim aktuellen Mac Pro wird daher die Erweiterbarkeit im Vordergrund stehen. Jetzt ist bereits klar, dass der "neue neue" Mac Pro eine ganz andere Philosophie verfolgt. Die lange Entwicklungszeit bis zur Marktreife, erst in einem Jahr soll es so weit sein, spricht ebenfalls für ein weitreichenderes Projekt, als nur Standardkomponenten in einen Turmbau zu schrauben.In einem Konzeptvideo von Curved wird die Frage diskutiert, wie ein solches modulares System aussehen könnte. Auch wenn es natürlich sehr unwahrscheinlich ist, dass im Video das kommende Design erraten wurde, so liefern die Renderings dennoch Diskussionsgrundlagen. An Anschlüssen bietet das ersonnene Gerät unter anderem USB-C, USB-A und HDMI, der Einschaltknopf bringt Touch ID mit. Die Lochmaske erinnert ein wenig an Power Mac G5 sowie den alten Mac Pro. Öffnet der Nutzer das Gehäuse, so lassen sich zahlreiche Erweiterungsschächte finden, um beispielsweise Grafikkarten, mehr RAM oder Speicher anzubringen. Interessant ist die Idee, wie der Aluwürfel einen Blick auf das Innere preisgibt - nämlich in einer Art Drehtür-Konzept. Ebenfalls im Video gezeigt wird, wie Apples angekündigtes Pro-Display aussehen könnte.Bis zur Ankündigung des neuen Mac Pro sowie des Pro-Displays im nächsten Jahr werden sicherlich noch zahlreiche Designstudien dieser Art erstellt. Man darf gespannt sein, welche Ideen daraus dann wirklich im marktreifen Produkt erscheinen. Was Apple unter einem "modularen Mac Pro" verstehen könnte und warum es sich dabei wohl nicht um einen klassischen Tower handelt, hatten wir in diesem Artikel ausführlich diskutiert.