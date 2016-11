Infuse 5: Medienzentrale für iOS und tvOS jetzt mit Cloud-Streaming

Der Videoplayer und Medien-Client für iPhone, iPad und Apple TV, Infuse, liegt seit heute Nacht in Version 5 vor (Store: ). Mit dem ersten zahlungspflichtigen Versionssprung seit Infuse 3 vor zwei Jahren ergänzen die Entwickler von Firecore zahlreiche Cloud-Funktionen. So ist etwa künftig der Zugriff auf Videobibliotheken möglich, die auf den Cloud-Diensten Dropbox, OneDrive oder Google Drive gespeichert sind. iCloud findet sich in dieser Liste nicht, wird aber zur Synchronisation von Favoriten, Metadaten und Einstellungen über mehrere Geräte hinweg verwendet.Zu den weiteren Neuerungen gehört das optionale automatische Laden von Untertiteln aus OpenSubtitles.org und ein neuer Startbildschirm für die Apple-TV-App, welcher Schnellzugriff auf hinterlegte Videodateien erlaubt. Wer Infuse auf dem iPad verwendet, kann sich mit Version 5 über die Nutzung der Multitasking-Technologien Split View und Picture in Picture freuen. Vor allem letztere ist für eine Video-App wie Infuse eigentlich prädestiniert, da es hier darum geht, Filme in einer Ecke des iPad-Displays laufen zu lassen, während der Rest des sichtbaren Bereichs für andere Arbeiten zur Verfügung steht.Infuse stellt sich als Alternative zu VLC als Abspiel-App für zahlreiche Videoformate dar und bietet gleichzeitig Organisations-Features, die sie für manchen Nutzer zur Medienzentrale befördert. Sie liegt für iOS und tvOS vor und findet sich in den Topcharts des Apple TV 4 regelmäßig in den Top Ten. Während auf iOS auch lokales Speichern von Filmen möglich ist, dient die App in tvOS als Streaming-Ziel für Videodateien auf dem Mac, PC, NAS, UPnP/DLNA-Servern oder eben neuerdings den oben genannten Cloud-Diensten.Da es sich bei Infuse 5 um eine neue App handelt, ist auch für Nutzer von Infuse 4 eine neue Bezahlung notwendig. Wahlweise ist eine Einmalzahlung von 12,99 Euro für »Infuse Pro 5« möglich. Alternativ gibt es die abgespeckte Variante »Infuse 5«, welche alle Pro-Funktionen erst durch ein Abo von 6,99 Euro pro Jahr freischaltet. In beiden Fällen ist iOS 8.0 Mindestvoraussetzung, ebenso gut 70 MB freier Speicher.Weiterführende Links: