Ich habe keine Schnüre - Apple-Tochter Beats und Pinocchio gegen den Kabelsalat

Mit Pincchio gegen den Kabelsalat

BeatsX als Vorzeige-In-Ears

Die drei neuen Wireless Beats-Kopfhörer: BeatsX, Powerbeats3 und Solo3

Powerbeats3 und Solo3

Apples Zukunftsvision ist Elektronik ohne Kabel - Funkverbindungen sollen die Strippen zunehmend ablösen. Deswegen verzichtete der Konzern beim jüngsten iPhone auf die 3,5-mm-Klinkenbuchse; deshalb entwickelte Apple den W1-Chip. Dieser kommt nicht nur bei den groß angekündigten AirPods zum Einsatz, die ab Ende Oktober in den Handel kommen, sondern schon bei einigen kabellosen Kopfhörern der Tochtermarke Beats.Diese springt natürlich voll auf den Zug auf und produzierte nun einen Werbeclip für ein »Leben ohne Schnüre«. Zum fröhlichen »I’ve got no Strings«-Lied aus Disneys Pinocchio-Film (Im Deutschen: »Mich halten keine Fäden fest«) stolziert eine Horde zufriedener Promis aus Musik-, Sport- und Show-Business mit angelegten, kabellosen Beats-Kopfhörern durch die Weltgeschichte, ausnutzend nicht angebunden zu sein. Zu diesen Prominenten gehören bekannte Beats-Partner wie DJ Khaled, aber auch Schauspieler Steve Buscemi, Olympiasieger Michael Phelps und bekannte Namen wie Nicki Minaj, Pharell und Amber Rose.Am Ende des Clips erhalten alle verwendeten, kabellosen Beats-Kopfhörer eine eigene »Pinocchio«-Bühne. Am prominentesten wird dabei BeatsX platziert, der In-Ear-Kopfhörer, dessen beide Ohrstöpsel im Unterschied zu den Apple AirPods aber noch mit einem Kabel verbunden sind. Der eingebaute W1-Chips verspricht perfekt auf Musikwiedergabe abgestimmtes Pairing und eine Akkulaufzeit von 8 Stunden. Der Preis dafür beläuft sich auf 149,95 Euro (Store: ). BeatsX gibt es in den Farben Schwarz und Weiß, zum Pairing ist ein Mac mit macOS Sierra, ein iPhone oder iPad mit iOS 10 oder eine Apple Watch mit watchOS 3 notwendig.Das Gleiche gilt auch für die anderen beiden kabellosen Kopfhörer: Powerbeats3 mit den Ohrenschlaufen gibt es in den Ausführungen Weiß, Gelb, Blau, Rot und Schwarz und ist für 199,95 Euro zu haben (Store: ). Der Bügelkopfhörer Solo3 setzt auf ähnliche Farben wie das iPhone: Silber, Gold, Schwarz, Schwarz-glänzend und Roségold, ergänzt noch um die Option Weiß glänzend. Er schlägt mit 299,95 Euro zu Buche (Store: ). Die AirPods, die Apple unter der eigenen Marke herausbringt, werden mit 179 Euro etwas günstiger sein. Ihr Marktstart dürfte in der kommenden Woche, wahrscheinlich parallel zur Freigabe der neuen Generationen von MacBook Pro und MacBook Air, erfolgen.