IBM hat Swift 3 für Server vorgestellt

IBM-Beispiel für Kitura mit SSL

let myCertPath = "/tmp/Creds/Self-Signed/cert.pem"

let myKeyPath = "/tmp/Creds/Self-Signed/key.pem"



let mySSLConfig = SSLConfig(withCACertificateDirectory: nil,

usingCertificateFile: myCertPath,

withKeyFile: myKeyPath,

usingSelfSignedCerts: true)



mySSLConfig.cipherSuite = "ALL"



router.get("/") {

request, response, next in

response.send("Hello, World!")

next()

}



Kitura.addHTTPServer(onPort: 8090, with: router, withSSL: mySSLConfig)]