Hardware im Sonderangebot: 16 Zubehörartikel für Mac, iPhone und iPad

Startzeit Rabattaktion Hersteller Artikel Normalpreis (unreduziert) 10:00 Uhr RAVPower iSmart Externer Akku, 6700 mAh 16,99 € 10:00 Uhr VicTsing VTIN Bluetooth-Lautsprecher 55,99 € 10:00 Uhr Salcar Externes DVD-Laufwerk, USB 3.0 35,99 € 10:00 Uhr TaoTronics Bluetooth-Ohrhörer 25,99 € 10:00 Uhr ECHTPower Gaming-Maus mit 12 programmierbaren Tasten, USB 25,99 € 10:00 Uhr OCASE iPhone-Hülle als Lederbrieftasche für iPhone 5 / 5s / SE 12,99 € 10:00 Uhr Aukey USB-3.0-Hub mit 6 Ports und Ehternet-Anschluss 36,99 € 10:00 Uhr Cool Stuff Leder-Notebooktasche für MacBooks bis 15’’ 53,00 € 10:00 Uhr pitaka Aramid-Schutzhülle für iPhone 7 Plus 42,96 € 10:00 Uhr Mpow Cheetah Bluetooth-Bügelohrhörer 24,99 € 10:30 Uhr MECO 10 USB-2.0-Speichersticks à 8 GB 33,99 € 10:30 Uhr üitaka Holzschutzhülle mit Aramidkern für iPhone 6 / 6s 24,96 € 11:00 Uhr Ausdom Active Noise Cancelling Kopfhörer (Bluetooth oder Kabel) 99,99 € 11:30 Uhr Soarpop Notebook-Rucksack für MacBooks bis 15’’ 44,99 € 13:00 Uhr Rii Extrem dünne Bluetooth-Tastatur K12+ mit Trackpad 27,99 € 13:00 Uhr Merit 3-in-1-Ladestation aus Bambusholz für iOS-Geräte und Apple Watch 39,99 €

Ein Holzblock mit USB-Anschlüssen, an dem sich iPhone, iPad und Apple Watch gleichzeitig laden lassen; neben diesem extravaganten Ladegeräte finden sich auch heute wieder zahlreiche Zubehörartikel für Apple-Produkte in den zeit- und mengenmäßig begrenzten Blitzangeboten auf Amazon. So finden sich dort etwa Mäuse, Tastaturen, Hubs, Kopfhörer, Notebooktaschen und USB-Sticks. Alle 30 Minuten starten neue Aktionen, die für eine beschränkte Zeit und eine beschränkte Menge des Artikels gelten. Die Höhe des Rabatts enthüllt sich erst mit dem Aktionsbeginn, liegt aber meist um die 20 Prozent, ab und zu allerdings auch deutlich höher. Mitglieder von Amazon Prime haben 30 Minuten früher Zugriffsrecht.Weiterführende Links: