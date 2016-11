Google Music jetzt mit kostenloser viermonatiger Testoption

Die meisten Musikstreaming-Dienste bieten als Kennenlern-Phase drei Gratismonate an, bevor die monatlichen Abogebühren anfallen; so ist das unter anderem auch bei Apple Music geregelt. Google führt jetzt die kostenlose viermonatige Testphase ein. Nach der Testzeit kostet der Dienst 9,99 Euro und damit genau so viel wie die Konkurrenz.Auf der Google-Music-Webseite wird die längere Probezeit als Sonderangebot (Special Offer) deklariert. Da der Konzern allerdings versucht, mit dem Angebot Neukunden zu gewinnen, ist es durchaus möglich, das die viermonatige Testphase für längere Zeit zur Verfügung steht. Während der vier Monate lässt sich das Abo des Dienstes jederzeit kündigen. Vom Funktionsumfang ist Googles Dienst mit Apple auf Augenhöhe.Google Music lässt sich als Universal-App aus Apples iOS App Store herunterladen. Das Programm benötigt mindestens 73,6 MB freien Speicher und iOS-Version 8.2 oder höher.Weiterführende Links: