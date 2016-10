Dropbox im iMessage App Store gelandet

iMessage-App und Widgets

Mit iOS 10 hat Apple den Entwicklern von Dritthersteller-Apps die Möglichkeit eröffnet, die Funktionalität ihrer Anwendung direkt in die vorinstallierte Nachrichten-App zu integrieren. Neuester Vertreter im zugehörigen iMessage App Store ist Dropbox (Store: ). Der bekannte Filehosting-Dienst hat seine iOS-App an die Herausforderungen von iOS 10 angepasst.Mit der iMessage-App können Dropbox-Dateien nun innerhalb von Konversationen mit Freunden oder Geschäftspartner geteilt werden. Entsprechende Bilder sind mit einem kleinen Dropbox-Symbol in der Ecke gekennzeichnet. Eine weitere Anpassung an iOS 10 bildet das überarbeitete Dropbox-Widget. Dieses lässt sich bereits im Sperrbildschirm auf iPad und iPhone anzeigen und eröffnet damit den Zugang zu Schnellfunktionen wie das Erstellen, Betrachten und Hochladen von Dateien.Das Update der iOS-App auf Version 18.2 ermöglicht außerdem endlich die Benachrichtung per Push-Mitteilung, wenn ein Kollege in einem geteilten Dropbox-Ordner arbeitet. Als Hauptfeature bewirbt Dropbox jedoch die neue Signierfunktion. Künftig können Nutzer PDF-Dokumente direkt innerhalb der Dropbox-App unterschreiben.Die fünfte und letzte große Neuerung betrifft ein speziell für das iPad konzipierte iOS-Feature, das Apple bereits vor einem Jahr eingeführt hatte: Bild-in-Bild. In Dropbox gespeicherte Videos lassen sich auf den Apple-Tablets nun in einer Ecke abspielen, während der Hauptteil des Displays mit anderen Inhalten gefüllt ist. Weitere Multitasking-Funktionen für das iPad, wie beispielsweise Split Screen, soll zeitnah in einem weiteren App-Update nachgereicht werden.Dropbox 18.2 ist kostenlos, erfordert aber selbstverständlich ein Dropbox-Konto. Ein Update auf ein Pro-Konto ist als In-App-Kauf für 9,99 Euro monatlich möglich und erweitert die Kapazität des Online-Speichers auf ein Terabyte. Systemvoraussetzung ist iOS 8.0 oder höher und 138 MB freien Speicher. Die zugehörige iMessage-App funktioniert natürlich nur auf Geräten mit iOS 10.Weiterführende Links: