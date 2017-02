DiskStation Manager 6.1 beschleunigt Time Machine über SMB

Der vom NAS-Hersteller Synology bereitgestellte DiskStation Manager ist in Version 6.1 erschienen und bietet damit beschleunigte SMB-Freigaben im Netzwerk, was sich auch positiv auf die Erstellung von Time-Machine-Backups auswirken kann. Um von diesen Verbesserungen zu profitieren, ist allerdings der Umstieg auf Btrfs (B-Tree File System) erforderlich. Dieses von Oracle entwickelt Dateisystem kann im Gegensatz zu RAIDs mit ext4 die Daten effizienter und sicherer speichern.Btrfs beschleunigt durch Zusatzfunktion wie Snapshots und Instant-Clone typische Datei-Operationen, wie sie bei Backup-Vorgängen anfallen. Mit Version 6.1 ist Btrfs auf weiteren DiskStations verfügbar. Unterstützt werden die Synology-Modelle DS216+II RS4017xs+ sowie RS18017xs+ Zu den weiteren Neuerungen zählt ein Active Directory Server, womit ein Synology-NAS im lokalen Netzwerk als Domänen-Controller für Freigaben und Benutzerkonten fungieren kann. Diese Funktionen befinden sich aktuell allerdings noch in der Beta-Phase und sollten daher nur für Testzwecke zum Einsatz kommen. Ebenso lassen sich mit Version 6.1 einzelne Freigaben als verschlüsselte Snapshots sichern, um einen erhöhten Datenschutz bei kritischen Freigaben zu gewährleisten.Bezüglich der Systemaktualisierung werden mit der neuen Version automatisch auch installierte Erweiterungen mit aktualisiert, um einen reibungslosen Update-Vorgang zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang kann der DiskStation Manager außerdem Update-Signaturen überprüfen, um mögliche Manipulationen noch vor der Installation zu erkennen und abzuwehren.Speziell für SSDs mit Flash-Speicher enthält der DiskStation Manager außerdem den neuen RAID-Typ namens RAID F1 ein, der speziell für diesen Speichertyp optimiert ist und durch erweiterte Prüfsummen eine höhere Datensicherheit verspricht. Dieser RAID-Typ ist mit der neuen Version 6.1 für weitere Modelle verfügbar.Weiterführende Links: