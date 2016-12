Die meistgelesenen Meldungen des Jahres

Platz 1: Randalierer im Apple Store

Platz 2: Test: 3-in-1-Drucker Canon PIXMA TS8051

Platz 3: Die Top-Apps der Woche

Platz 4: Rückruf von Netzteilstecker

Platz 5: Warum einige Programme unter Sierra nicht mehr laufen

Platz 6: Runde Ordner in iOS erzeugen

Platz 7: Farb-Mockups zum iPhone 7

Platz 8: Telekom bietet mehr Inklusivvolumen

Platz 9: iMac 5K Refurbished

Platz 10: Vergleich zwischen MacBook 2015 und 2016

Platz 11: Die Systemvoraussetzungen von macOS 10.12 Sierra

Platz 12: Neue Hintergrundbilder in macOS Sierra

Platz 13: Warum die Klinkenbuchse sterben sollte

Platz 14: Eine Woche mit dem iPad Pro 9,7"

Platz 15: Das neue MacBook Pro

Nach unserem Jahresrückblick gibt es auch dieses Jahr wieder einen kleinen Blick hinter den Kulissen - nämlich auf die Rangliste der erfolgreichsten Artikel der letzten 12 Monate. Insgesamt lässt sich feststellen - genau wie schon in all den Jahren zuvor - das vor allem vier Newsgattungen besonders viele Leser ansprechen: 1) Gerüchte 2) Testberichte 3) Meldungen über Preisaktionen und 4) Kuriositäten aus dem weiteren Apple-Umfeld. Während normalerweise Artikel rund um Rechts- und Patentstreitigkeiten für geringe Zugriffe sorgen, waren die letzten Meldungen zu Apple vs. Samsung sowie den Ermittlungen der EU-Kommission überraschend erfolgreich.Generell sehr schwer haben es Artikel zu Apps, Sicherheitslücken, CarPlay, Dienstreisen (z.B. Cook in China, in Indien...), Arbeitsbedingungen und Umweltschutz. Überdurchschnittlich gut schnitten Grundlagen-Artikel (Die neuen Funktionen von XY im Detail...) sowie Tipps (So können Sie...) ab, wenngleich diese selten in den Top-Charts auftauchen. Ebenfalls seit jeher auffällig: Auch die 20. Gerüchtemeldung zum Aussehen der nächsten Hardware-Generation übertrifft in den Zugriffszahlen den Artikel zum tatsächlich vorgestellten Produkt. Nach Zugriffszahlen sortiert waren besonders viele Leser an den folgenden Meldungen interessiert:Mit einer Boule-Kugel bewaffnet zerstörte ein sehr unzufriedener Apple-Kunde Hardware im Wert von über 10.000 Euro - ein Vorfall, der nicht nur durch die Apple-nahen Medien ging. Mit großem Abstand war diese Meldung der Zugriffszahlen-König des Jahres - wenn nicht gar der letzten Jahre.Der im Oktober erschienene Testbericht eines neuen Multifunktionsdruckers von Canon brachte der allwöchentlich erscheinenden Rewind den zweiten Platz ein.Jeden Freitag veröffentlichen wir eine Übersicht der aktuellen Rabatte in App Store und Mac App Store. Jede Woche rangieren die App-Schnäppchen weit oben in der Statistik - der Durchschnittswert aller Wochenausgaben reicht dabei für Platz 3.Im Januar hatte Apple eine Rückrufaktion verkündet, da teilweise einer der beiden Stifte am Netzteil abbrechen konnte. Betroffen ist vor allem Europa.Zahlreiche Programme verweigern seit macOS Sierra den Start. Grund dafür ist eine Speichertechnologie, die Apple schon länger als "veraltet" markiert, erst jetzt aber endgültig abgeschafft hat.------Kein bisschen sinnvoll, aber witzig. Ein etwas kurioser Tipp sorgte ganz offensichtlich für großes Leserinteresse.Generell sind iPhone-Gerüchte immer jene Meldungen, die regelmäßig für besonders viele Leser ansprechen. Der Bildvergleich verschiedener Farbvarianten machte da keinen Unterschied.MacTechNews-Leser sind zum beachtlichen Teil Telekom-Kunden, was vermutlich auch daran liegt, dass die ersten iPhone-Modelle nur bei der Telekom erhältlich waren. Telekom-Meldungen sind generell weit überdurchschnittlich frequentiert, besonders häufig gelesen wurde aber der Artikel zur neuen Tarifstruktur.Jeder freut sich, wenn ein geplanter Kauf günstiger wird. Aus diesem Grund entfallen regelmäßig die höchsten Zugriffszahlen auf Meldungen, die Rabattaktionen verkünden. Bei Apple gibt es diese zwar nur extrem selten, wohl aber Angebote im Refurbished Store.------Das aktualisierte MacBook brachte einige Verbesserungen mit - viele allerdings nicht direkt sichtbar. Der Vergleich zwischen erster und zweiter Generation rangiert auf Rang 10 der erfolgreichsten Meldungen.Ein Artikel, der zwar auf MacTechNews selbst nur moderate Zugriffszahlen brachte, dafür aber sehr viele Besucher via Google anlockte.Der Desktop-Hintergrund lässt sich auf dem Mac seit Mac OS 8 frei wählen - wovon wohl auch die meisten Nutzer Gebrauch machen. Das Interesse an den neuen Hintergrundbildern aus macOS 10.12.2 war so groß, dass die Meldung über neue, farbige Pulverhintergründe 1.760 andere Artikel des Jahres überholte.Ein Meinungsartikel kurz vor der Ankündigung des iPhone 7 thematisiert den bevorstehenden Wegfall des Klinkensteckers. Generell lässt sich feststellen, dass "Meinung:"-Artikel sehr hohes Interesse wecken.Ein weiterer Rewind-Artikel in den Charts, nämlich der Erfahrungsbericht mit dem im März aktualisierten iPad. Dieses trägt seitdem ebenfalls die Bezeichnung "Pro", angelehnt an den großen Bruder mit 12,9"-Displaydiagonale.Die Meldung zum neuen MacBook Pro war nicht nur einer der am häufigsten aufgerufenen Artikel, sondern mit 318 Kommentaren auch der am intensivsten diskutierte Beitrag des Jahres.