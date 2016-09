Die Produkthighlights der Woche:

TechniSat mausert sich zum Lifestyle-Technikanbieter

Yamaha Smart Home Piano: Play it again, Sam

B&W Zeppelin Wireless jetzt auch in Weiß

Beoplay H5: Neuer Bluetooth In-Ear mit hohem Anspruch

booq Slimsuit: Schlanker Rundum-Schutz für MacBooks

Aufgrund von Lieferverzögerungen gleich mehrerer Artikel gibt es in dieser Woche keinen Praxistest. Die Urlaubszeit und das damit einhergehende Sommerloch könnten die geplanten Berichte sogar noch etwas weiter verzögern, was aber nicht heißt, dass es gar nichts von der Hardware-Front zu berichten gäbe. Falls Sie gerade am Strand unter Palmen, an der Nord- oder Ostsee oder am Baggersee verweilen und die Seele baumeln lassen, hier ein paar News und Gadgets für die heißen Tage.