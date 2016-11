Cyber Monday auf Amazon: Von Philips Hue bis zur Crucial-SSD

Philips Hue, Crucial

Logitech, B&O

Blitzangebote

Den Start in die Weihnachtssaison feierte die Wirtschaft mit dem Black Friday, aber längst haben viele Unternehmen die Rabattphase um einige Tage verlängert. So auch Amazon, welches bereits seit vergangenem Montag die »Cyber Monday Woche« feiert, die heute ihren Abschluss findet. Zu diesem Anlass gibt es erneut zahlreiche Angebote des Tages und Blitzangebote, welche für Besitzer von Apple-Hardware interessant sein können.Freunde von Apples Smart-Home-Lösung können sich beispielsweise über das bislang wohl berühmteste HomeKit-Produkt auf dem Markt freuen: das Beleuchtungssystem Hue von Philips (Amazon: ). Sechs Artikel aus dieser Reihe befinden sich heute den ganzen Tag im Angebot, etwa die Einzellampe der 3. Generation für 39 statt 60 Euro. Auch den Wandschalter (19 Euro)) und die zentrale Bridge (39 Euro) gibt es aktuell günstiger. Das Erweiterungsset für die Beyond Deckenleuchte ist gar von 500 Euro unverbindlicher Preisempfehlung auf 299 Euro herabgesetzt.Ebenfalls großer Beliebtheit dürfte sich die Crucial-SSD MX300 erfreuen ( ). Am Freitag war die 750-GB-Version im Angebot und innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Heute folgt der Flash-Speicher mit einer Kapazität von 525 GB ihrem Beispiel und ist aktuell für 93,90 Euro statt 139,19 Euro zu erwerben. Das ergibt einen Gigabyte-Preis von unter 18 Cent/GB.Speziell für Gamer gedacht ist die Auswahl an Logitech-Zubehör, die am Cyber Monday teilnimmt ( ). Der kabellose Kopfhörer G933 Artemis Spectrum (119 €), die mechanische RGB-Gaming-Tastatur G910 Orion in deutscher Tastenbelegung (104,99 €) sowie das Racing Lenkrad G920 Driving Force (199,99 €) sind jeweils um bis zu 50 Prozent im Preis gesenkt.Schließlich findet sich noch eine ganze Bank von Audio-Geräten des dänischen Elektronikunternehmens Bang & Olufsen in der Rabattschlacht. Der Kopfhörer H8 ist in verschiedenen Ausführungen für je 279 statt 500 Euro UVP im Angebot, der kleinere H7 für 259 statt 400 Euro. Die drahtlosen In-Ears H5 gibt es für 189 statt 249 Euro. Neben den Kopfhörern finden sich auch die Bluetooth-Lautsprecher BeoPlay A2 für 199 statt 400 Euro und BeoPlay A1 für 179 statt 250 Euro.Einen Blick wert sind sicherlich auch die täglichen Blitzangebote, in denen für je eine begrenzte Zeit und eine begrenzte Menge gewisse Elektronikartikel im Preis gesenkt werden. Alle 15 Minuten beginnen neue Rabattaktionen, auf die Abonnenten von Amazon Prime 30 Minuten früher zugreifen können. Aktuell gibt es dort beispielsweise Mäuse, iPad-Hüllen, Adapter, Notebook-Taschen, Kopfhörer, Lautsprechersysteme und Panzerglasschutzfolien für iOS-Geräte; in den Startlöchern stehen Monitore, Festplatten, SSDs (Samsung 850 EVO mit 1 TB ( ), USB-Hubs und Netzwerkzubehör. Einen Überblick über die Blitzangebote gibt Ihnen diese Seite, wenn Sie nach dem Klick etwas nach unten scrollen: