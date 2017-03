Apples geheimnisvolles "Wireless Device" ist enttarnt

Schon seit einiger Zeit klar: Kein Consumer-Gerät

Apples geheimnisvolle Hardware: Zugangskontrolle

Seit vergangenem Herbst hatte Apple drei Anmeldungen für ein unbekanntes Gerät bei der Federal Communications Commission (FCC) angemeldet. Zu Anfang sah es noch so aus, als handle es sich um ein neues Produkt für Endkunden, den Abmessungen und Energiebedarf lagen ungefähr auf dem Niveau eines aktuellen Apple TV. Auch der gemunkelte Siri-Lautsprecher, mit dem Apple angeblich in Konkurrenz zu Amazon Echo und Co. gehen möchte, galt als denkbare Option.Spätestens mit der dritten Anmeldung im Februar verdichteten sich aber die Hinweise gegen ein kommerzielles Produkt. Hauptargument: Weder bringt das beschriebene Gerät WLAN mit, noch würde Apple auf Artikel für Endanwender einen "Wiring Guide" zur Verdrahtung drucken. Aus diesem Grund erschien es wahrscheinlicher, dass Apple Hardware für eigene Anforderungen und internen Einsatz entwickelt hat. Inzwischen wurde auch klar, worum es sich bei dem mysteriösen Gerät handelt.In der Tat ersannen Apples Ingenieure ein Gerät, das via NFC und Bluetooth kommuniziert und nur bei Apple selbst zum Einsatz kommen wird. Aus einem vierten Antrag an die FCC ging jetzt nämlich die genaue Funktionsbeschreibung hervor, außerdem ist ein Foto zu sehen. Die Auflösung des Rätselratens: Das "Wireless Device", wie Apple in vorherigen Anträgen schrieb, ist ein System zur Zugangskontrolle für Apple-interne Einrichtungen. Ein Kartenleser überprüft die Zugangsberechtigungen eines Mitarbeiters und gibt dann entweder grünes oder rotes Licht. Aller Wahrscheinlichkeit nach setzt Apple im Apple Park auf genau dieses System. Unbekannt bleibt allerdings, warum Apple nicht auf eine bestehende Lösung setzen wollte, sondern lieber eigene Hardware entwickelte. Möglicherweise spielten Sicherheitsbedenken eine Rolle - und Apple hält es für zielführender, komplett die Kontrolle über einen so wesentlichen Aspekt des Sicherheitskonzepts zu haben.