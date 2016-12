Apples Prozessorfertiger plant die Chips von Übermorgen

Es hat einen Grund, warum sich Apple bei der Produktion der A10-Chips im iPhone 7 ausschließlich auf den taiwanischen Zulieferer TSMC verlässt und keine Aufträge mehr an dessen Konkurrent Samsung erlassen hat: TSMC ist bei der Chip-Technologie einen deutlichen Schritt weiter. Der A10 hat noch eine Strukturbreite von 16 Nanometern, doch schon beim A11 möchte Apple angeblich auf nur 10 Nanometer gehen. Letzten Berichten zufolge soll auch der A11-Auftrag nur an TSMC gehen.Auftraggeber wie Apple oder auch Qualcomm sind vital wichtig für den finanziellen Erfolg von TSMC. Deswegen möchten die Taiwaner ihren Vorsprung schleunigst weiter ausbauen. Dafür wollen sie für umgerechnet knapp 15 Milliarden Euro eine neue Anlage errichten, in der perspektivisch Chips mit einer Strukturbreite von nur 5 oder 3 Nanometern bewerkstelligt werden können. Der Bau sei von der taiwanischen Regierung abgesegnet und beginne bald, damit der Betrieb zur Prozessorfertigung dort spätestens ab 2022 aufgenommen werden kann.Strukturbreiten beschreiben den Querschnitt der Leiterbahnen in einem Prozessor. Je geringer dieser ist, desto weniger Energie ist für die gleiche Leistung vonnöten, bzw. desto mehr Leistung ist mit dem gleichen Energieaufwand möglich, da mehr Prozessorlogik auf gleicher Fläche untergebracht werden kann. Alle paar Jahre halbierte sich in den letzten Jahrzehnten die Strukturbreite - noch in den 1990ern war es üblich, Mikrometer (= 1.000 Nanometer) als Maßeinheit zu verwenden.Prozessoren mit 5 oder 3 Nanometern sind allerdings noch ferne Zukunftsmusik. Selbst der 10-nm-Prozess ist in der Entwicklung offenbar noch nicht vorstellungsreif. So soll Apple erst im kommenden Quartal erste Beispiele von TSMC erhalten können. Doch die perspektivische Beibehaltung des Vorsprungs gegenüber Intel und Samsung ist für TSMC notwendig, um die großen Kunden bei der Stange zu halten. Der exklusive Apple-Auftrag für den A10 im iPhone 7 dürfte einer der Hauptgründe dafür sein, dass TSMC im letzten Monat Rekordumsätze vermelden konnte.Weiterführende Links: