Apples Black Friday: Geschenkkarten für Australien & Neuseeland

Geschenkkarte in... ...AU-Dollar ...NZ-Dollar ...Euro* Apple TV 35 $ 35 $ 25 € Apple Watch 35 $ 35 $ 25 € iMac 200 $ 215 $ 150 € iPad Air 2 70 $ 75 $ 50 € iPad mini 4 70 $ 75 $ 50 € iPad Pro 140 $ 145 $ 100 € iPhone 6s 70 $ 75 $ 50 € iPhone 6s Plus 70 $ 75 $ 50 € iPhone SE 35 $ 35 $ 25 € MacBook 200 $ 215 $ 150 € MacBook Air 200 $ 215 $ 150 € MacBook Pro 2015 200 $ 215 $ 150 € Mac Pro 200 $ 215 $ 150 €

* umgerechnet und geschätzt

Während bei uns erst in einigen Stunden der Black Friday beginnt, sind die Australier und Neuseeländer aufgrund ihrer Zeitzone schon etwas weiter. In Australien und Neuseeland hat Apple daher im Online Store bereits die diesjährigen Angebote für den Black Friday veröffentlicht. Im Wesentlichen beschränkt sich Apple dabei auf Geschenkkarten für den Apple Online Store , die in unterschiedlicher Höhe ausgesuchten Apple-Geräten beigelegt werden.Ob und in welchem Umfang dies auch auf die Apple Online Stores in Deutschland Österreich und der Schweiz übertragen werden kann, bleibt jedoch abzuwarten. In Australien zählen zu den qualifizierten Apple-Produkten das iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 4, Apple Watch Series 2, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, iMac, Mac Pro und das Apple TV. Nachfolgend ein Überblick über die Guthaben der beiliegenden Geschenkkarten in Australien und Neuseeland sowie deren Umrechnung in Euro:Nicht aufgeführt und damit vom Sonderangebot ausgeschlossen sind die neuen Apple-Geräte iPhone 7, iPhone 7 Plus und MacBook Pro mit USB-C/Thunderbolt 3. Ebenso ausgeschlossen ist der Mac mini.