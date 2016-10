Apple vertreibt Sonos-Lautsprecher mit Apple-Music-Geschenkgutschein

PLAY-Lautsprechersysteme

Apple-Music-Geschenkgutschein

Preisvergleich

Produkt Apple Amazon PLAY:1 229,95 € () 218 € () PLAY:5 579 € () 522 € () BOOST 119,95 € () 99 € ()

Die Partnerschaft zwischen Apple und dem US-amerikanischen Lautsprecherhersteller Sonos geht in die nächste Runde. Seit Anfang des Jahres bieten die Streaming-Lautsprechersysteme direkten Zugriff auf Apple Music, jetzt kommt der direkte Vertrieb über Apples Online Store (Zum Store: ). In den USA erreichten die »PLAY«-Lautsprecher schon vergangenen Monat die Apple-Seite, seit dem Wochenende sind sie auch für Kunden in Deutschland, der Schweiz und einigen anderen europäischen Staaten zu haben - nicht allerdings in Österreich.Der PLAY:1 Wireless Speaker stellt das kleinere Basismodell des Sonos-Systems dar, während der PLAY:5 Sound für anspruchsvolle Ohren bieten möchte. Musik lässt sich über WLAN streamen, mittels der Sonos-App für iOS (App Store: ) können verschiedenen Streamingdienste, unter anderem auch Apple Music, von dem Lautsprecher direkt aus dem Netz bezogen werden. Sollte es Probleme mit dem WLAN-Signal in abgelegenen Räumen geben, hilft der Sonos BOOST als Bridge weiter. Besitzer mehrerer Sonos-Lautsprecher können sie zu einem System verbinden, in dem jeder Lautsprecher in einem anderen Zimmer die gleiche oder auch andere Musik abspielt.Wer von den parallel gespielten Songs allerdings bezüglich Apple Music Gebrauch machen möchte, muss bei Apple Music ein Familienabo für 14,99 Euro abgeschlossen haben. Mit dem normalen Abo lässt sich nur ein Song gleichzeitig abspielen. Für Käufer der Sonos-Lautsprecher PLAY:1 oder PLAY:5 hat Apple noch einen Bonus beigelegt: eine Geschenkkarte für 3 Monate Apple Music.Allerdings ist ehrlich zu bemerken, dass der Bezug über den Apple Online Store trotz diesem Begleitanreiz teurer ausfällt als bei Konkurrenzanbietern wie Amazon. So kostet der PLAY:5 bei Apple in den Farben Schwarz oder Weiß 579 Euro, während er bei Amazon für nur 522 Euro zu haben ist. Selbst unter Anrechnung von drei Monaten Familienabo Apple Music ist die Apple-Variante noch die teurere. Geringer ist der Preisunterschied bei PLAY:1, der bei Apple 229,95 Euro und bei Amazon 218 Euro kostet. Die Sonos-Bridge BOOST ist bei Apple mit 119,95 Euro mehr als 20 Euro teurer als auf Amazon (99 Euro); bei der BOOST ist außerdem keine Gutscheinkarte Apple Music dabei.