Apple erhöht Servicepreise für Reparatur von iOS-Geräten

Produkt Akku Display Sonstiges AirPods 79,00 € - 79,00 € Apple Watch 100,90 € >240,90 € >240,90 € iPad 120,90 € >230,90 € >230,90 € iPhone 101,10 € >161,10 € >311,10 € iPod touch 100,90 € 160,90 € 160,90 €

Servicepreise vom 22. März 2017

Mit dem gestrigen Update hat Apple auch die Servicegebühren für die Reparatur von iPhone, iPad, iPod, Apple Watch und AirPods außerhalb der Garantie angepasst. Für den Austausch eines iPhone-Displays sind je nach Modell zwischen 161,10 Euro und 181,10 Euro fällig. Dies entspricht im Vergleich zum Wochenbeginn einer Preiserhöhung um 14 Euro.Für den Austausch der Akku sind beim iPhone nun 101,10 Euro statt zuvor 91,10 Euro und beim iPad 120,90 Euro statt zuvor 110,90 Euro zu zahlen. Anderweitige Reparaturen schlagen nun je nach Modell mit 311,10 bis 411,10 Euro zu Buche, was einer Preiserhöhung um 10 bis 30 Euro entspricht. Richtig teuer sind Reparaturen beim iPad Pro mit 420,90 Euro (9,7") und 660,90 Euro (12,9").Preiserhöhungen um 10 Euro finden sich auch bei der Apple Watch und den iPods wieder. Der Austausch der Akku in einer Apple Watch kostet außerhalb der Garantie nun 100,90 Euro, bei den iPods sind je Modell zwischen 56,90 Euro und 100,90 Euro. Für sonstige Reparaturen sind bei der Apple Watch zwischen 240,90 Euro und 290,90 Euro fällig, bei den iPods zwischen 56,90 Euro und 350,90 Euro.Reparaturen an der Special Edition der Apple Watch laufen hier außerhalb der Konkurrenz und schlagen mit 909 Euro für die Keramik-Variante und 3.199 Euro für die Edelmetall-Varianten zu Buche.Zu den Gründen für die Preiserhöhung gibt es keine Informationen. Sowohl Wechselkursschwankungen als auch erhöhte Lieferkosten könnten für die Anpassungen der Gebühren verantwortlich sein.Weiterführende Links: