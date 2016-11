Apple Campus 2: Jobsuche angelaufen

Anfang nächsten Jahres möchte Apple in seine neue Firmenzentrale, den Campus 2, ziehen. Der alte Campus am Infinite Loop solle unterdessen als Zentrale für Apples Internetdienste genutzt werden. Ein solch großes Gebäude wie der Campus 2 braucht natürlich viel Personal, um gepflegt zu werden.Bei großen Bürogebäuden bedarf es an vielen Ecken Mitarbeiter, an die man zunächst gar nicht denkt. Neben den üblichen Putzkräften und Hausmeistern für kleinere Reparaturen, braucht es unter anderem Gärtner, Köche, Kellner, Lagerarbeiter, Warenverteiler, Sicherheitsmitarbeiter und einen Besucherdienst.Dies ist ebenfalls bei Apples neuer Zentrale der Fall, sogar noch in verstärkter Form, da die Pflege der riesigen Grünflächen sicher viele Gärtner und möglicherweise auch Förster beanspruchen wird. Außerdem setzt Apple auf ein großes Sportzentrum, welches Fitnesstrainer beschäftigen muss.Apple hat nun über seine US-Job-Webseite neue Arbeitsstellen ausgeschrieben, um genügend Personal für die neue Firmenzentrale zu haben. Im Speziellen wurde nach einem „Loading Dock Manager“ gesucht, also jemandem, der die Anlieferung neuer Waren überwacht und quittiert.Weiterführende Links: